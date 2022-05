comdirect BVB-Fan-Konto mit gratis Heimtrikot des BVB

Ein gratis Heimtrikot des BVB gibt es ab heute beim comdirect BVB-Fan-Konto dazu, wenn die Aktionsbedingungen erfüllt werden. Passend zum Release des neuen BVB-Heimtrikot gibt es das brandneue Borussia Dortmund Trikot zum BVB-Fan-Konto geschenkt. Jeder Neukunde, der ein BVB-Fan-Konto eröffnet bei der comdirekt eröffnet und 3-mal mobil mit Apple Pay oder Google Pay bezahlt, bekommt bei der BVB Trikot-Aktion ein solches Heimtrikot geschenkt.

Doch das ist nicht alles beim comdirect BVB-Fan-Konto. Wäre ja auch sonst ein langweiliges Girokonto für Dortmund-Fans, wenn es nicht noch Einiges dazugäbe:

Heimsieg-Prämie

Besondere BVB-Erlebnisse

Ermäßigter Eintritt zu BVB-Nachwuchsspielen (U23)

10 % Rabatt auf alle Fanartikel in den stationären offiziellen BVB-Fanshops

Aktionsbedingte Vergünstigungen auf ausgewählte BVB-Fanartikel

Auf Wunsch kostenloses BVB-Bezahlarmband

Bei der comdirect BVB-Fan-Konto Heimsieg-Prämie gibt es 1,09 Euro Prämie auf das Fan-Konto, wenn der BVB einen Heimsieg holt.

Wie du siehst, ist das comdirect Girokonto für BVB Fans eine spannende Sache. Und das neue Trikot macht so einiges her. Und wer die Trikotpreise kennt, der weiß, dass ein gratis Heimtrikot des BVB geschenkt zum Fan-Konto eine prima Sache ist.

Das BVB-Fan-Konto bei der comdirect kannst du hier eröffnen! *

Für das BVB-Fan-Konto fällt bei aktiver Nutzung oder wenn der Nutzer unter 28 Jahre alt ist keine Kontoführungsgebühr an.

Zum comdirect Fan-Konto für Fans von Borussia Dortmund gibt es zwei kostenlose Karten: Bankkarte im BVB-Design (Visa-Debitkarte) und girocard (Debitkarte).

Du hast beim BVB-Fan-Konto die Möglichkeit, mit Apple Pay, mit Google Pay und auch sonst kontaktlos zu bezahlen.

Zum Konto gibt es eine extra comdirect BVB-Fan-Konto App.

Und der Kundenservice ist rund um die Uhr erreichbar.

