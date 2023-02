Buchtipps zu Kryptowährungen und weitere Infos zu Bitcoin, Ethereum und Co.

Viele möchten gerne in Bitcoin und andere digitale Währungen investieren. Aber sie wissen nicht wie. Der ganze Kryptomarkt scheint zu komplex zu sein. Und Kryptobörsen schrecken oft ab, weil die Barrieren für den Coin- oder Tokenkauf zu hoch scheinen, die Risiken aber noch höher. Deshalb nachfolgend zwei Buchtipps zu Kryptowährungen, die beide für Einsteiger zahlreiche Infos und Tipps enthalten.

Kryptonomics von Markus Miller

Ein sehr spannendes und inhaltlich ausführliches Buch über Kryptowährungen ist „Kryptonomics“ von Markus Miller. Der Wirtschafts- und Kryptoexperte bringt darin ziemlich viele Infos über Kryptos und den Kryptomarkt auf den Tisch. Auch zeigt er, wie wichtig Kryptotechnologie und die Blockchain auch in anderen Bereich als nur den Cyberdevisen sind.

Unter den Buchtipps zu Kryptowährungen ist Markus Millers „Kryptonomics“ eine absolute Leseempfehlung!

Alles über Bitcoin, Ethereum und Co. von Finanztest

Was Sie über Kryptowährungen wissen sollten

Auch Finanztest aus dem Hause Stiftung Warentest hat sich natürlich dem Thema Kryptowährungen angenommen. Anders als „Kryptonomics“ von Markus Miller geht Finanztest das Thema von einer ganz anderen Seite an.

Der Ratgeber „Alles über Bitcoin, Ethereum und Co. – Was Sie über Kryptowährungen wissen sollten“ bringt viele Infos über Kryptos. Er zeigt auf, welche digitale Währungen es gibt (wobei es inzwischen mehrere tausend Kryptowährungen gibt, einen kompletten Überblick hat vermutlich nicht mal CoinMarketCap) und wie sich die einzelnen virtuellen Währungen voneinander unterscheiden.

Außerdem zeigt der Finanztest-Ratgeber auf, wie direkt in Bitcoin und andere Kryptos investiert werden kann und wie man dabei Fehler vermeidet. Und natürlich wie bei jedem anderen Ratgeber von Finanztest gibt es auch noch jede Menge Tipps für die Praxis.

Über die Buchtipps zu Kryptowährungen

Während sich „Kryptonomics“ für Einsteiger und Profis eignet, und einfach spannend zu lesen ist. Ist „Alles über Bitcoin, Ethereum und Co.“ von Finanztest für Einsteiger gut geeignet. Hier gibt es viel Grundlagen-Wissen.

Beide Bücher sind meiner Ansicht nach wirklich gute Buchtipps zu Kryptowährungen. Eine Leseprobe von „Kryptonomics“ von Markus Miller gibt es hier beim Verlag.

Wo kann ich Kryptowährungen kaufen?

Kryptos kaufen können Sie z. B. bei eToro. Die Social Trading Plattform bietet neben dem Bitcoin und Ethereum auch noch andere Kryptos zum Kauf an. Die Mindesteinlage liegt mit nur 50 US Dollar vergleichsweise niedrig.

Ein Konto bei eToro eröffnen können Sie hier.

Jetzt in Kryptowährungen investieren?

Kryptos sind und bleiben eine Risikoanlage. Da die Cyberdevisen nicht über irgendwelche Notenbanken abgesichert sind, können die Kurse für Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen jederzeit stark schwanken. Doch Kryptos bleiben weiter interessant, auch wenn die Kritiker sie – wieder mal – totgeredet haben nach dem Crash am Krypto-Markt. Doch es geht wieder bergauf mit Bitcoin und Co.

Ob ein neuer Krypto-Boom kommen wird, kann niemand sagen. Aber am Ende sind die digitalen Währungen vermutlich niemals. Weil sie abseits von Fiatwährungen wie dem Euro, dem US Dollar, dem Schweizer Franken und anderen von Notenbanken herausgegebenen Werten ein Stück Freiheit bedeuten. Gerade in Zeiten, in denen wieder mal über Bargeld und dessen mögliche Einschränkungen diskutiert wird, sind Kryptowährungen für den Erhalt der Freiheit umso wichtiger. Und für die Abkehr der ärmeren Länder von der Abhängigkeit vom US Dollar könnten sie eines Tages eine wesentliche Rolle spielen. Meinen Artikel dazu siehe hier.

