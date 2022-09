Bitcoin Kurs steigt wieder – Erholt sich die Kryptowährung wieder?

Lange kannte der Bitcoin Kurs nur einen Weg: nach oben. Doch dann kamen die ersten heftigen Kursabstürze. Der BTC erholte sich davon wieder. Und jagte neue Rekorde. Bis der nächste Absturz kam. Wird sich die Kryptowährung auch jetzt erholen? Oder ist der neue Kursanstieg nur ein kleiner Schein vor dem nächsten großen Absturz?

BTC Kurs wieder im Plus

Der Bitcoin ist nach wie vor die Nummer 1 der Kryptowährungen. Und musste doch in den letzten Monaten sehr hohe Kursabschläge hinnehmen. In den letzten 24 Stunden hat sich der BTC Kurs leicht erholt, mit einem Plus von gut 3 US Dollar je Bitcoin. Laut Coinmarketcap liegt der Kurs des Bitcoin aktuell auf 19.378,94 US Dollar.

Doch die Leitzinserhöhungen der Notenbanken dürften für weitere Turbulenzen sorgen. Viele Investoren haben sich aus Kryptowährungen wie dem Bitcoin zurückgezogen, weil andere Anlagearten für sie interessanter wurden dank der höheren Zinsen. Andere hingegen bekamen es mit der Angst zu tun, als die Kurse fielen, sie verkauften. Und die Krypto Kurse sanken in der Folge weiter. Es ist ein Teufelskreis für die Bitcoin Nutzer, die in der Kryptowährung mehr sehen nur ein Asset, das heißt, eine Anlageart.

Bitcoin Prognose 2022? Ein Ding der Unmöglichkeit.

Ob sich der Bitcoin mittelfristig wieder erholen wird? Das kann nach dem Stand heute niemand sagen. Wer behauptet, eine Prognose aufstellen zu können, der muss sich selbst eingestehen, dass alles möglich ist bei dieser und anderen Kryptowährungen. Wir könnten den Untergang der Kryptos erleben. Oder einen neuerlichen Aufstieg mit noch höheren Kursrekorden.