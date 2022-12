Bitcoin Kurs 2023 – Werden Kryptos wieder steigen?

Noch im November 2021 hatte der Bitcoin sein Rekordhoch erreicht. 68.789,60 US Dollar war ein BTC damals wert. Nun, gut 13 Monate später, ist die wichtigste Kryptowährung nach wie vor nur ein Schatten ihrer selbst. Doch wie sieht es mit dem Bitcoin Kurs 2023 aus? Werden Kryptos wieder steigen? Oder wird es sogar noch weiter runtergehen mit der digitalen Währung?

Seit dem Bitcoin Rekordhoch ist ein Riss durch die Kryptowelt gegangen. Der BTC ist um die 70 Prozent weniger wert. Und die zukünftigen Zeiten scheinen düster zu sein, der Krypto-Crash hat seine Spuren hinterlassen – finanziell als auch in Sachen Glaubwürdigkeit und Vertrauen in Kryptowährungen.

Bitcoin Kurs 2023 – Wo geht die Reise hin?

Es gab Prognosen, dass der Bitcoin in ein paar Jahren weit höher liegen würde als noch zum Allzeithoch. Sogar von 700.000 US Dollar je BTC war die Rede. Und nun? Wird der Bitcoin überhaupt noch einmal den Sprung über die 50.000 US Dollar schaffen? Oder sich weiter im aktuellen Bereich über 15.000 US Dollar, aber unter 20.000 US Dollar bewegen?

Die Frage bei der Entwicklung des Bitcoin Kurs 2023 wird wohl vor allem sein, wie das Vertrauen der Nutzer des BTC und der Investoren in Kryptos ist. Wird beides, oder eines von beiden, weiter sinken? Oder wird eine Konsolidierung des Kryptomarktes stattfinden, Investoren und nicht sichere Krypto Börsen werden wegbrechen, dafür aber mehr Sicherheit entstehen? Und auch nicht mehr ein ständiges Auf und Ab des Kurses, weil große Investoren ihr Geld in Kryptos werfen, es aber genauso schnell wieder abziehen, wenn die Marktlage schlecht erscheint – oder sich große Gewinne erzielen lassen durch Kurszuwächse. Denn auch dies führt(e) immer wieder zu einem Kursverfall beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen.

Der Siegeszug der Kryptos hat nicht aufgehört!

Die Zeit der Kryptowährungen mag für die Kritiker vorbei sein. Doch der Bitcoin ist vermutlich noch lange nicht am Boden. Wer die Entwicklung des BTC über die Jahre ansieht, der merkt schnell, dass sich dieser von einer unbedeutenden virtuellen Währung zu einem wichtigen Anlageprodukt entwickelt hat.

Durch den Bitcoin kam es im Laufe der Jahre zu einem Boom der Kryptos. Andere wichtige digitale Währungen entstanden, wie Ether, die Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks. Inzwischen ist dies ein Anlagemarkt geworden, wie es sich zu den Anfängen des BTC niemals hätte vorstellen können.

Bei Kryptos nicht alles auf eine Karte setzen

Wichtig ist, nicht nur in einer Zeit der starken Kursschwankungen, aber vor allem eines: Bei der Anlage in Kryptos wie dem Bitcoin sollte niemals alles auf eine Karte gesetzt werden. Das heißt

Nicht alles Geld, das angespart werden kann, in eine einzige Kryptowährung zu investieren, sondern auf verschiedene Kryptos aufzuteilen.

Niemals alles Geld, das gespart werden kann, auf Kryptowährungen setzen, sondern auch andere Anlagemöglichkeiten nutzen.

Jetzt in Kryptowährungen investieren?

Ob der Bitcoin Kurs 2023 wieder steigen wird, das kann niemand voraussagen. Dennoch stellt sich gerade angesichts der so stark gesunkenen Kurse von Kryptos die Frage, ob es nicht genau jetzt die die Zeit ist, in Kryptowährungen zu investieren. Der BTC und andere digitale Währungen wie ETH kosten deutlich weniger als noch vor gut einem Jahr. Für Einsteiger, die nicht gleich einen Batzen Geld investieren wollen, ist vielleicht genau dies ein guter Einstiegspunkt zum Start in die Krypto Anlage.

