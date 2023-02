Bauzinsen 2023 – Keine Entspannung in Sicht, Zinsen steigen weiter

Seit Monaten kennen die Zinsen für Baufinanzierungen nur noch einen Weg: Nach oben. Und auch für die Bauzinsen 2023 ist keine Entspannung in Sicht. Ganz im Gegenteil: Die Zinsen steigen weiter an.

Auf heute hat die ING eine Zinserhöhung ihrer Bauzinsen um bis zu 0,15 % über alle Zinsbindungen angekündigt. Und die Direktbank wird sicher nicht die einzige Bank bleiben, welche die Zinsen für Baukredite anzieht wird.

Trotzdem bei den Bauzinsen sparen?

Die Entwicklung der Bauzinsen ist 2023 weiter im Aufwärtstrend. Wer ein Haus kaufen oder bauen möchte, oder eine Finanzierung für eine Eigentumswohnung aufnehmen will. Der muss gründlich Baufinanzierungen vergleichen, um seinen Traum vom Eigenheim wenigstens noch halbwegs günstig finanzieren zu können.

Diese Punkte sind auch für die Berechnung der Bauzinsen 2023 wichtig

Die Dauer der Zinsbindung

Die Höhe des Eigenkapital-Anteils

Je länger die Zinsbindung gewählt wird, umso höher sind aktuell bei vielen Baufinanzierern die Zinsen. Dies war vor einiger Zeit noch anders, als kürzere Zinsbindungen keine niedrigeren Baukredit-Zinsen mehr gebracht haben.

Ein anderer wichtiger Punkt, der immer großen Einfluss auf die Zinsen hat, ist die Höhe des Eigenkapital-Anteils. Je mehr eigenes Kapital in die Finanzierung eingebracht wird, umso mehr macht sich dies bei den Bauzinsen bemerkbar. Deshalb ist es gerade in der Zeiten von Zinsanstiegen bei der Baufinanzierung wichtig, möglichst viel Eigenkapital mit einzubringen. Dies wirkt sich positiv auf die Zinshöhe aus.

Finger weg von Vollfinanzierungen!

Von Hundert-Prozent-Finanzierungen ist generell abzuraten. Eine Vollfinanzierung mittels eines so hohen Kredits kann am Ende schneller als gedacht zum Verlust des Eigenheims führen. Dies werden gerade jetzt viele Eigenheim-Besitzer zu spüren bekommen, bei denen in diesen Monaten die Anschlussfinanzierung fällig wird. Denn eines gilt auch bei den Bauzinsen 2023: Je weniger Eigenkapital eingebracht wird, umso länger dauert auch die Rückzahlung.

Baufinanzierungsrechner

Auch interessant:

Niedrigere Tilgung führt längerer Laufzeit

Was ist der Tilgungssatz?