Steigende Bauzinsen zeigen eines: Die Baufinanzierung nie zu eng auf Kante genäht aufnehmen!Seit Monaten erleben Hausbauer und -käufer ein Drama. Die Zinsen für Baukredite steigen und steigen. In der Neufinanzierung führt dies dazu, dass so manches Bauprojekt und so mancher Hauskauf oder Wohnungskauf abgesagt wird. Doch in der Anschlussfinanzierung wird dies zum Horror für viele Kreditnehmer. Anstatt sehr niedriger Zinsen für ihren Baukredit müssen sie plötzlich bis zu 4 Prozent bezahlen.

Niedrige Bauzinsen waren verlockend

Wenn die Zinsen für die Baufinanzierung niedrig sind, verlockt dies natürklich auch, sich ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, selbst wenn die Finanzierung eng gestrickt ist. Trotz gestiegener Immobilienpreise wurden diese gekauft, weil die Bauzinsen unter 1 Prozent lagen. Es sah danach aus, als könnte sich (fast) jeder endlich den Traum vom Eigenheim erfüllen. Nun aber hat sich der Wind gedreht. Die Baukredit Zinsen sind in den letzten Monaten rasant gestiegen. Wer nun eine Anschlussfinanzierung benötigt, der muss statt Zinsen von wenigen Basispunkten mehr als 3 Prozent, zum Teil sogar über 4 Prozent bezahlen. Auch der Sprung auf 5 Prozent ist möglich.

Wer dies nicht kann, der steht in der Gefahr, sein Haus oder seine Wohnung zu verlieren. Schließlich wird ein neuer Baukredit benötigt, wenn die Laufzeit der bisherigen Finanzierung nicht ausreicht, um die eigene Immobilie abzubezahlen.

Anschlussfinanzierung wird zum Drama

Noch vor einem Jahr hätte sich wohl kaum jemand vorstellen können, dass die Bauzinsen einen derartigen Anstieg erleben würden. Die Zeiten sahen sehr rosig aus für Kreditnehmer. Oftmals wurde dann eine zu kurze Zinsbindung gewählt, um noch mehr bei den Zinsen für die Baufinanzierung sparen zu können. Dies wird jetzt zum Genickschuss für so manchen Kreditnehmer.

Wie viele Menschen in der Gefahr stehen, ihr Eigenheim wegen der inzwischen so hohen Zinsen für die Anschlussfinanzierung zu verlieren? Es dürften viele sein. Schließlich waren die Bauzinsen über Jahre niedrig und aufgrund stetig steigender Mieten wollten viele Bundesbürger lieber auf ein Eigenheim statt auf höhere Mietzahlungen setzen.

Wer seine Baufinanzierung zu eng auf Kante genäht aufgenommen hat, und keinen finanziellen Puffer eingeplant hat bei der Rückzahlung, für den dürfte es jetzt ums Ganze gehen. Es ist wichtig, jetzt rechtzeitig mit der Bank oder dem bisherigen Baufinanzierer zu verhandeln, um am Ende nicht ganz ohne Anschlussfinanzierung dastehen zu müssen.