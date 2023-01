Anleger in Wartestellung: Kaum Bewegung am deutschen Aktienmarkt

Der deutsche Aktienmarkt ist in dieser Woche ohne wirkliche Impulse geblieben. Zum Börsen- und Wochenschluss lag der DAX auf nur 15.150 Punkten, gerade mal 0,1 Prozent höher als zum Handelsstart heute Morgen.

Die Anleger zeigten sich in dieser Woche zögerlich. Die Spanne zwischen dem höchsten Kurs und dem niedrigsten lag beim deutschen Leitindex gerade mal bei gut 200 Punkten.

Deutscher Aktienmarkt: Anleger warten auf Zinsentscheide

Es scheint, als würden die Anleger darauf warten, dass neue Impulse kommen. Z. B. durch die anstehenden geldpolitischen Entscheidungen seitens der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank. Am Mittwoch kommender Woche steht der Zinsentscheid der US-Notenbank an. Am Donnerstag folgt dann die Ratsentscheidung der EZB.

In den vergangenen Wochen hatten EZB-Präsidentin Christine Lagarde, und andere Ratsmitglieder, darunter der Chef-Ökonom der europäischen Notenbank, Philip Lane, angekündigt, dass der Leitzins für die Eurozone weiter steigen wird. Erwartet wird für Februar und für März ein Leitzinserhöhung um je 0,50 Prozent. Aktuell liegt der Leitzins bei 2,50 Prozent.

Auch wenn sich das Rezessionsgespenst vorerst verzogen hat durch positive Wirtschaftserwartungen, ist die Gefahr noch lange nicht gebannt. Durch die Zinserhöhungen, die in Folge auch höhere Sparzinsen mit sich bringen, zumindest bei vielen Direktbanken, haben Anleger auch wieder mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, Rendite zu erwirtschaften. Und: Der Kryptomarkt zieht auch langsam wieder an. Es könnte sogar ein neuer Krypto-Boom kommen.

Buchtipps zu aktuellen Finanz- und Wirtschaftsthemen:

Anlegen mit ETF

Die Männer von Davos