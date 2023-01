Ab heute gibt es die American Express Business Platinum Card mit 250 Euro Startguthaben! Wahlweise gibt es statt des Startguthabens 75.000 Membership Rewards Punkte. Die Aktion von American Express läuft bis zum 14. März dieses Jahres.

250 Euro Startguthaben zur Business Platinum Card

Diesee American Express Kreditkarte ist nicht einfach nur eine billige Plastikkarte, wie wir sie von herkömmlichen Kreditkarten kennen. Die Business Platinum Card ist aus Metall. Und allein das macht schon ziemlich viel her. Dazu kommen die anderen Vorteile dieser Amex Kreditkarte.

600 Euro jährliches Reise- & Technologieguthaben

Rechnungen bis zu 58 Tage später bezahlen

Zugang zu mehr als 1.200 Airport-Lounges

Bis zu 99 kostenfreie Zusatzkarten

Bei jeder Zahlung Punkte sammeln

Und bis zum 14. März 2023 gibt es zu dieser Amex Platinum Card auch noch 250 Euro Startguthaben oder 75.000 Membership Rewards Punkte oben drauf.

Die American Express Business Platinum Card bekommst Du hier. *

Die Business Platinum Card von American Express kann online beantragt werden. Die Legitimierung (Identifikation) kann je nach Wunsch über VideoIdent oder über PostIdent durchgeführt werden.

Außer der physischen Kreditkarte kann auch die Amex App für Kartentransaktionen genutzt werden. Mit der App ist auch das kontaktlose Bezahlen und das Bezahlen mit Apple Pay, Google Pay und PayPal Pay möglich.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Anbieter eingibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.