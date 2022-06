Ali Tamaseb Super Founders – Mythen und Wahrheit über Milliarden-Dollar-Startups

Um Milliarden-Dollar-Startups wie Apple, Google, PayPal und andere ranken sich zahlreiche Geschichten. Doch welche der Mythen sind tatsächlich wahr – und was kann in den Reich der Urban Legends verschoben werden? Ali Tamaseb deckt in seinem Buch „Super Founders“ so einiges Überraschende auf. Und weil es zahlreiche Geschichten gibt, aber letztlich die Daten und Fakten entscheidend sind, hat Tamaseb eine riesengroße Menge an Daten zusammengetragen über die legendären Startups des Silicon Valley.

Nun mag vielleicht jemand meinen: Ok, eine Menge Daten. Aber ist so ein Buch überhaupt lesbar? Das war die Frage, die ich mir gestellt hatte, als ich Super Founders das erste Mal in die Hand genommen habe. Und das Buch hat mich wirklich überrascht. Es ist voll mit spannenden Fakten und mit zahlreichen Interviews mit Gründern von Milliarden-Dollar-Startups.

Welche Faktoren machen ein erfolgreiches Startup aus? Das ist die Frage, die der Untertitel bei Ali Tamasebs Buch Super Founders stehen könnte. Nun ist Tamaseb nicht nur irgendeiner, sondern er bringt nicht nur sein Wissen als erfolgreicher Unternehmer und Risikokapitalgeber mit. Er ist zugleich Wissenschaftler, der auf Grundlage der Datenmenge ein spannendes Werk über die Milliarden schweren Super Startups geschaffen hat.

Ein Standardwerk über Super Founders

Wer etwas über die großen Gründer von Apple, Alphabet, Meta und vielen anderen erfolgreichen Startups wissen möchte, für den empfiehlt sich Super Founders von Ali Tamaseb als Standardwerk. Tamaseb räumt mit Mythen und Legenden auf und schafft Klarheit darüber, was die Basis dieser erfolgreichen Startups war. So manches verschwindet dabei im Reich der Sagen. Anderes, was noch gar nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt war, kommt hingegen ans Licht. Ein „Must read“ für alle Gründer – auch und gerade für die, welche erst gründen wollen.

Ali Tamaseb – Super Founders ist erschienen im Redline Verlag, der zur Münchner Verlagsgruppe gehört.