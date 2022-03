Aktienmärkte US-Technologiewerte gefragt – DAX schließt im Minus

Die Aktienmärkte sind dieser Tage nicht im Einklang unterwegs. Während die Wall Street weiter stark unterwegs ist und US-Technologiewerte gefragt sind, schließt der DAX im Minus. Insgesamt verlor der deutsche Leitindex zum Handelsschluss 1,31 %. Nur wenige Aktien des Index konnten den Handelstag im Plus abschließen. Bis auf Bayer, Beiersdorf, Brenntag, Henkel und Symrise schlossen alle Wertpapiere im Minus. Mit mehr als 6 % erwischte es die Aktien von Delivery Hero besonders stark, auch E.ON und Heidelberg Cement mussten mit einem Minus von mehr als 3 % deutlich Federn lassen.

Konstantin Oldenburger, Marktanalyst CMC Markets, schätzt die aktuelle Entwicklung am deutschen Aktienmarkt ein:

DAX kommt aktuell nicht weiter – US-Technologiewerte trotz steigender Zinsen gefragt

„Auch mit dem Rückenwind einer weiter starken Wall Street und vor allem haussierenden Technologiewerten, die den geldpolitischen Unwägbarkeiten trotzen, kommt der Deutsche Aktienindex für den Moment einfach nicht weiter. Die geographische Nähe und wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland in Kombination mit wieder steigenden Energiepreisen macht der deutschen Industrie zu schaffen, was sich früher oder später im Gewinnwachstum zeigen wird.

Der Nasdaq-Index bleibt der große Gewinner in diesen Tagen und koppelt sich von den anderen Indizes ab. Der Aktienkorb mit den am stärksten leerverkauften Aktien legte in den vergangenen Tagen gegenüber den Tiefstständen vor der Zinserhöhung in der vergangenen Woche sogar um 20 Prozent zu. Dies ist der aggressivste Short Squeeze seit dem Januar 2021, als dieser Index sein Rekordhoch erreichte. Noch scheint auch keine Pause in Sicht. Small-Cap- und Technologieaktien stehen plötzlich wieder auf der Favoritenliste der Anleger, während gleichzeitig die Anleiherenditen steigen.

Damit findet sich im aktuellen Umfeld mit steigenden Zinsen, einer galoppierenden Inflation und geopolitischen Unruhen zwar derzeit viel Negatives, was gegen Wachstumswerte spricht, aber alles hat seinen Preis und der jüngste Ausverkauf hat scheinbar dazu geführt, dass mehrere großkapitalisierte Wachstumsaktien auf einem Niveau liegen, das die Anleger für attraktiv erachten. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der Wind an der Börse schneller dreht als noch vor ein paar Wochen geglaubt wurde.“