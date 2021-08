Der Weg zur Bankfiliale, um einen Ratenkredit aufzunehmen. Der nervt viele Leute. Die Bankmitarbeiter haben nicht immer den besten Ruf. Gerade im Bereich der Kreditvergabe ist da nicht immer alles angenehm. Und mal ehrlich: Wer will sich vor seinem Kreditsachbearbeiter „nackt“ machen, nur um ein paar Euro geliehen zu bekommen? Kein Wunder, dass viele das unangenehm finden. Doch wo kann ich mobil einen Kredit aufnehmen?

Bei Ferratum ist das zum Beispiel möglich. Dort werden Kredite an Privatleute angeboten, mit einer Kreditsumme von bis zu 30.000 Euro. Vergeben werden die Kredite ab einem Betrag von 3.000 Euro. Als Kreditlaufzeit sind 12 bis 96 Monate möglich.

Der Identitätsnachweis für die Kreditvergabe erfolgt mobil über den Ferratum-Partner WebID. Dadurch sparst dir nicht nur Weg zur Bank für einen Kredit, sondern auch zur Post für die Verifizierung für den Ratenkredit. Mobil einen Kredit aufnehmen, kann schnell gehen. Die Bonität wird überprüft entweder bei manuellem Gehaltsnachweis-Upload oder per Konto-Check.

Hol dir heute den Ratenkredit mit mobiler Identifizierung und schneller Bonitätsprüfung!

Repräsentatives Beispiel gem. §6a Abs. 4 PAngV: Nettokreditbetrag: 7.000 €, effektiver Zinssatz 8,99 % p. a., fester Sollzinssatz 8,64 % p. a., Vertragslaufzeit 48 Monate, 48 monatliche Raten von 173 €, Gesamtbetrag: 8.304,00 €. Ferratum Bank plc, ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira, GZR 1027 Malta

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Dich kostet es nichts und ich kann auch deine Daten nicht einsehen, die du dort eingibst bei der Kontoeröffnung. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von dem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.