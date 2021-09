Wo kann ich Kryptos kaufen ohne hohe Mindesteinzahlung?

Kryptowährungen sind mittlerweile immer beliebter für die Geldanlage. Auch immer mehr Kleinanleger entdecken Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano und viele andere Cryptos für sich. Doch wo kann man Kryptos kaufen ohne hohe Mindesteinzahlung?

Eine Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren, ohne gleich mehrere hundert Euro auf ein Echtgeldkonto bei einem Krypto Broker einzahlen zu müssen, ist die Social Trading Plattform eToro.

eToro bietet aktuell eine Mindesteinzahlung von nur 50 US Dollar an. Dies ist ein vergleichsweise niedriger Mindestbetrag für Einzahlungen auf einem Krypto Broker Echtgeldkonto.

Dazu bietet eToro auch noch die Möglichkeit, vor der Eröffnung eines solchen Krypto Echtgeldkontos einen Demo-Account zu eröffnen. Dadurch ist es dir möglich, den Kauf von Kryptowährungen sogar ohne Mindesteinzahlung zu testen. Erst wenn du mit echtem Geld Kryptos kaufen möchtest, ist eine Einzahlung erforderlich.

Neben dem Kauf von Kryptowährungen bietet eToro außerdem den Handel mit Krypto CFDs an. Dann musst die Kryptos selbst gar nicht erst kaufen, sondern setzt dein Geld ein für die Entwicklung der Kurse der Kryptos. Das heißt auch, dass du sogar dann Geld damit verdienen kannst, wenn die Kurse fallen, wenn du auf „Short“ und nicht auf „Long“ gesetzt hast. „Short“ bedeutet fallende Kurse, „Long“ bedeutet steigende Kurse.

Eröffne noch heute deinen eToro Kundenaccount, dort kannst du Kryptos kaufen ohne hohe Mindesteinzahlung.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Dich kostet es nichts und ich kann auch deine Daten nicht einsehen, die du dort eingibst bei der Kontoeröffnung. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von dem Online Broker. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.