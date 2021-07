Es gibt inzwischen viele Broker, bei denen Kryptowährungen gekauft und Krypto CFDs gehandelt werden können. In einem wesentlichen Punkt unterscheiden sich diese Broker oft: in der Höhe der Mindesteinzahlung auf dem Echtgeldkonto. Doch wo finde ich Broker zum Kryptos kaufen und CFDs handeln mit niedriger Mindesteinzahlung?

Einer der Krypto Broker mit der niedrigsten Mindesteinzahlung ist eToro. Die Social Trading Plattform hat die Mindesteinzahlung heute für alle Kunden auf nur 50 Euro gesenkt.

Dadurch ist es dir möglich, schon mit kleinen Beträgen Kryptos zu kaufen und Kryptowährungen CFDs zu handeln. So manch anderer Broker hat eine deutlich höhere Mindesteinzahlung.

Und eToro bietet einen weiteren großen Vorteil, den viele Trader schätzen: Die Einzahlung beim Krypto Broker ist auch via PayPal möglich. Dadurch müssen zum Einzahlen auf das eToro Echtgeldkonto keine Kreditkartendaten oder Bankdaten eingegeben werden, wenn du das nicht möchtest. Auch das Geld abheben von dem eToro Broker Konto ist mit Auszahlung auf deinen PayPal Account möglich.

Außerdem bietet eToro ein kostenfreies Broker Demokonto an, mit dem der Handel mit Kryptowährungen und mit Krypto CFDs unverbindlich und ohne zeitliche Begrenzung getestet werden kann.

Mehr Infos über die Social Trading Plattform eToro

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Dich kostet es nichts und ich kann auch deine Daten nicht einsehen, die du dort eingibst bei der Kontoeröffnung. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von dem Online Broker. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.