Wir brauchen Krypto – Am Ende ist das Ende der Freiheit die Wahrheit

Wir leben in einer Zeit, die immer grotesker wird. Nun kann man sich über staatliche Eingriffe aufregen oder nicht. Man kann sie verstehen, oder nicht. Das Vorgehen Kanadas gegen Protestler hat dem Fass nun den Boden ausgeschlagen. Konten von kanadischen Bürgern wurden eingefroren, einfach auf Verdacht hin. Und Nein, es ist kein Land wie China, in dem die Staatsmacht die Freiheit immer wieder niederschlägt. Und Nein, es ist nicht Russland, wo die Freiheit immer wieder mit Füßen getreten wird. Es ist Kanada. Ein die Freiheit propagandierendes Land, in dem die Freiheit der Bürger plötzlich nicht mehr zählt. Man mag die Proteste gutheißen oder nicht, darauf kommt es in dieser Situation gar nicht an. Es kommt auf die massive Freiheitsbeschränkung an, die durch das Einfrieren von Konten rein auf den Verdachtsmoment hin, passiert. Die Situation in Kanada hat viele aufhorchen lassen. Auch Kritiker von Kryptowährungen. Einer davon, David Heinemeier Hansson (DHH), der Entwickler von Ruby on Rails, hat sich jetzt mit einem klaren Statement zu Wort gemeldet: „Ich habe mich geirrt, wir brauchen Krypto“.

“To say I’ve been skeptical about Bitcoin and the rest of the crypto universe would be an understatement of epic proportions. Since the early 2010s, some of my most ferocious Twitter battles have been against the HODL army with the laser eyes.” schreibt DHH in seinem Statement vom 22. Februar 2022.

Auf Deutsch: „Zu sagen, dass ich Bitcoin und dem Rest des Krypto-Universums skeptisch gegenüberstand, wäre eine Untertreibung epischen Ausmaßes. Seit den frühen 2010er Jahren waren einige meiner wildesten Twitter-Kämpfe gegen die HODL-Armee mit den Laseraugen.“

„Ich könnte das grundlegende Versprechen einer bankenfreien digitalen Währung sehen, wenn Sie in einem scheiternden Staat wie Venezuela oder einem offen autoritären Staat wie China oder dem Iran lebten, aber wie relevant war dies für die große Anzahl von Bitcoin-Boostern, die in stabilen westlichen Demokratien leben?“ schreibt Heinemeier Hansson weiter.

Genau das ist der Knackpunkt. Es gibt eine Unmenge von Kritikern an Kryptowährungen. So manches Argument, wie z. B. der hohe Energieverbrauch beim Mining, sind durchaus verständlich. Und wir, wir leben doch in der westlichen, ach so freien Welt.

Ich kann immer noch nicht glauben, dass dies der Protest ist, der jeden Bitcoin-Spinner als Propheten beweisen würde. Und dass ich ein Stück bescheidenen Kuchen abschneiden und zugeben muss, dass ich mich in Bezug auf die grundlegende Notwendigkeit von Krypto in westlichen Demokratien geirrt habe. David Heinemeier Hansson (DHH) am 22. Februar 2022

Mir ging schon eine ganze Weile im Kopf rum, einen Artikel über Kryptos und Freiheit zu schreiben. Leider hat die Zeit immer nicht gereicht dafür. Doch das Thema drängt sich jetzt mehr denn je auf. Und so sitze ich in dieser Nacht hier und schreibe, anstatt zu schlafen, diesen Artikel. Weil er wichtig ist. Weil es um unser aller Freiheit geht.

DHH schreibt in seinem Statement: „Aber auf seltsame Weise bin ich froh, dass wir alle diese Warnung von Trudeau in Kanada und nicht von Trump in Amerika erhalten haben. Gerade für Europäer wäre es viel zu einfach gewesen, autoritäre Behauptungen des Kriegsrechts von Trump als irrelevant für die europäische Erfahrung abzutun.“ David Heinemeier Hansson weiter: „Genauso wie ich den praktischen Wunsch der Menschen in Venezuela oder Iran oder China nach Krypto so lange für irrelevant für die gesamte westliche Erfahrung gehalten hatte. Ist Frankreich wirklich so anders als Kanada? Ist es Österreich? Ist es Dänemark? Das ist ein echter Weckruf.“

David Heinemeier Hansson schreibt in seinem Text auch darüber, dass ihn das, was passiert ist, an Snowdens Offenbarungen erinnern. David Heinemeier Hansson kommt zu dem gleichen Schluss wie ich auch „Ich glaube nicht, dass wir eine Vorstellung davon haben, welche radikalisierende Saat Trudeau mit diesen Aktionen gesät hat. Dies ist eines dieser Weltereignisse, bei denen man sich vorstellen kann, dass eine Dokumentation der Zukunft beginnt mit: “Es begann alles, als …”.“

Who’s writing this script? M. Night Shyamalan? David Heinemeier Hansson

Nun geht es uns alle an. Auch der letzte Kritiker, der demokratisch und freiheitsliebend denkt, wird sehen (müssen), dass das erst der Anfang sein könnte von etwas, was zu einem Flächenbrand in der ganzen westlichen Welt werden könnte. Fängt einer erstmal an, dann folgen andere auch nach. Kanada ist zur Blaupause geworden in der Beschneidung der finanziellen Freiheit auf eine Art und Weise, wie es durch Mark und Bein geht und zutiefst erschreckend ist.

Wir brauchen Krypto. Weil wir eine Möglichkeit brauchen, unsere Finanzen vor solchen Zugriffen zu schützen. Weil was in Kanada möglich ist, kann auch hier jederzeit möglich sein. Denn die Würde des Menschen, zu der auch die Freiheit gehört, ist leider viel zu schnell antastbar, wenn es einem Staat gefällt.