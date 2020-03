Was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash?

Der Bitcoin Cash entstand im Jahr 2017 durch eine Aufspaltung des Bitcoin in Bitcoin und Bitcoin Cash. Die Spaltung erfolgte durch einen Streit in der Bitcoin-Community. Damals ging es darum, wie die künftige Ausrichtung der Kryptowährung sein soll. Die Unterschiede zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash sind für Nutzer und Anleger gleichermaßen wichtig.

Transaktionsdauer von mehr als einem Tag

Der Run auf den Bitcoin hat die Blockchain-Technologie an ihre Grenzen gebracht. Je größer die Menge an geschürften Bitcoin ist, umso länger dauert auch die Abwicklung von Transaktionen. Dies hat dazu geführt, dass Nutzer und Anleger zum Teil mehr als einen Tag warten mussten, bis eine einzige Transaktion ausgeführt werden konnte. Gerade in den Zeiten, in denen sich der Bitcoin-Kurs stark bewegte, war dies natürlich fatal.

Miner wollen lange Abwicklungszeiten beibehalten

Einige Bitcoin-Nutzer kamen dann auf die Idee, die Leistungsfähigkeit des Bitcoin bei Transaktionen durch ein Update zu verbessern. Andere Nutzer hingegen stellten sich quer bei dieser Idee. Leben doch die Miner von den langen Abwicklungszeiten. Schließlich bekommen sie Gebühren dafür, dass sie ihre Rechner zur Verfügung stellen.

Der wesentliche Unterschied beider Kyptowährungen liegt in der Blockgröße. Der Bitcoin hat zwar, durch einen Kompromiss der unterschiedlichen Richtungen (Segwit2x) seit November 2017 eine Blockgröße von 2 MB statt früher 1 MB. Doch dies war einigen immer noch nicht genug. Deshalb führte dies zu einer Spaltung der Bitcoin-Community. Da sich beide Gruppen nicht auf eine gemeinsame Ausrichtung einigen konnten, kam es zu einem Bitcoin Split. Das heißt, wer einen Bitcoin besaß, bekam einen Bitcoin Cash dazu.

Bitcoin Cash mit deutlich mehr Transaktionen je Sekunde

Durch Änderungen an der Technologie, die weitreichend waren, konnte die Blockgröße auf 8 MB erweitert werden. Der Bitcoin Cash war geboren. Der Bitcoin Cash kommt auf bis zu 50 Transaktionen pro Sekunde, was erheblich mehr ist als bei Bitcoin. Der Bitcoin kommt trotz der verdoppelten Blockgröße auf nur 7 Transaktionen je Sekunde.

Für Nutzer und Anleger ist beim Unterschied zwischen dem Bitcoin und dem Bitcoin Cash noch etwas Anderes wichtig: Nicht jede Bitcoin-Börse bietet den Bitcoin Cash an. Wenn Du mit Bitcoin Cash handeln möchtest, musst Du Dich nach einer Krypto Börse umsehen, auf der Du mit beiden Kryptowährungen handeln kannst.