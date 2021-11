Es geht in die heiße Phase des Jahres. Weihnachtsgeschenke stehen zum Kauf an. Viele Kinder sind wahrscheinlich jetzt schon dabei, ihre Wunschzettel für den Weihnachtsmann zu schreiben. Doch dieses Jahr könnte es düstere Blicke geben. Denn: Die Pandemie wird wohl für viele traurige Kinderaugen sorgen, und Eltern und Verwandte werden sich fragen: Warum ist Kinderspielzeug für Weihnachten 2021 ausverkauft?

Ob Lego oder Holzspielzeug, Puppen, elektronisches Spielzeug oder anderes Kinderspielzeug aus Plastik. In diesem Jahr wird es vermutlich schwer werden, die Kinderwünsche zu Weihnachten zu erfüllen. Kinderspielzeug wird Weihnachten 2021 möglicherweise oft ausverkauft sein.



Der Grund dafür sind die weltweiten Lieferketten, die aufgrund der Pandemie immer wieder reißen. In China wird viel produziert, aber es kann nicht geliefert werden. Zum Teil kann nicht mal produziert werden, weil die Rohstoffe für die Kinderspielzeug Produktion 2021 fehlen.

In vielen Häfen in China und auch in Europa hängen noch viele Container mit Waren fest, die aufgrund der Menge nicht so schnell ausgeladen werden können. Auch auf dem Weg von China nach Deutschland kommt es immer wieder zu Abbrüchen bei den Transporten, weil die Schiffe manche Häfen nicht ansteuern dürfen oder in einem Hafen festhängen.

Die Pandemie zeigt uns auf fatale Weise auf, wie die Globalisierung, die uns allen eigentlich zugute kommen müsste, zu einem Bumerang wird. Steigende Preise und fehlende Waren, wie jetzt das Kinderspielzeug zu Weihnachten 2021, sind die Folge.

Bei allem Wunsch, weiter Globalisierung zu leben, weil wir nun mal eine Welt sind. Muss nun in den kommenden Jahren darüber nachgedacht werden, die Produktion in den Bereichen, in denen es möglich ist, nach Deutschland, oder zumindest nach Europa zu verlegen. So könnten wenigstens teilweise Warenengpässe vermieden werden wie jetzt Weihnachten 2021 beim Kinderspielzeug.