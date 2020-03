Überträgt sich das Coronavirus auch über Bargeld?

Die Angst ist groß, an dem neuartigen Virus zu erkranken: Doch überträgt sich das Coronavirus auch über das Bargeld? Können Geldscheine und Münzen mit dem Virus infiziert sein und so zu einer Übertragung auf den Menschen führen? Das ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Ist sie doch nur allezu verständlich angesichts dessen, dass Bargeld im Alltag in Deutschland nach wie vor eine große Rolle spielt.

Überträgt sich das Coronavirus auch über Geldscheine und Münzen?

Bislang gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass das Virus auf Bargeld zu finden sei. Auch die Experten sehen keine Gefahr für den Zahlungsverkehr. „Der Tagesspiegel“ zitiert dazu eine Sprecherin der EZB, bei der nachgefragt wurde: „Bislang gibt es keinerlei Belege dafür, dass das Coronavirus über Banknoten übertragen wurde“.

Das Coronavirus hat eine geringe Umweltstabilität. Anders als manche Keime, die über Tage oder gar Wochen auch auf glatten Oberflächen verbleiben und dadurch ansteckend sein können, ist dies bei dem neuartigen Virus nicht der Fall. Die Übertragung des Coronavirus findet tatsächlich nur über die so genannte Tröpfchen-Infektion statt. Regelmäßiges Hände waschen, Vermeiden von Körperkontakt und dem Berühren von Türklinken etc. unmittelbar! nachdem ein Infizierter diese berührt hat, sind wohl das A und O des Schutzes vor einer Virusinfektion.

Das Bargeld führt nicht zu Virusinfektionen!

Du brauchst also keine Angst zu haben, wenn Du Bargeld von jemandem in die Hand bekommst, der nicht infiziert ist mit dem Coronavirus. Das Bargeld kann nicht zu einer Übertragung führen. Das heißt, zahlst Du an der Supermarktkasse mit Bargeld, und die Kassiererin oder der Kassierer sind nicht infiziert, dann musst Du Dir keine Sorgen machen. Das gilt auch dann, wenn eine Srunde vorher oder so jemand, der infiziert ist, genau diese Scheine oder diese Münzen in die Hand genommen hat.

Kontaktloses Zahlen: Die hygienischste Art des Bezahlens

Trotzdem ist natürlich die Frage, angesichts anderer Keime, die an Geldscheinen und Münzen haften bleiben können, ob bargeldloser Zahlungsverkehr nicht die bessere Wahl ist. Mittlerweile ist an vielen Supermarktkassen und Kassen von Drogerien etc. das kontaktlose Bezahlen möglich. Dazu musst Du nicht einmal Deine Kreditkarte oder EC-Karte in ein Zahlungsterminal stecken und die PIN eingeben. Stattdessen liest die Kasse beim kontaktlosen Bezahlen den Chip Deiner Karte aus und Du bezahlst, aktuell bis zu 25 Euro je Kauf, ohne Kontakt mit Terminal und Co.

Dann bist Du in Sachen Hygiene beim Bezahlen auf der sichersten Seite und bekommst auch die Keime nicht ab, die auf Geldscheinen und auf Münzen lauern!