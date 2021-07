Trading Zentrale: BaFin warnt vor betrügerischen Auszahlungsangeboten

Die BaFin hat eine aktuelle Warnung vor betrügerischen Auszahlungsangeboten einer so genannten Trading Zentrale gewarnt. Bei den Anrufen wird, so die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, behauptet, „man arbeite mit der BaFin zusammen und werde von ihr beaufsichtigt“. Zunächst sollen die Angerufenen, so die BaFin, „als Bedingung für die Auszahlung zunächst eine Zahlung leisten“. Die BaFin Warnung vor Trading Zentrale Anrufen im Wortlaut:

„Aktuell werden Verbraucherinnen und Verbraucher telefonisch von Personen kontaktiert, die unter der Bezeichnung „Trading Zentrale“ auftreten. Den Verbrauchern wird erklärt, dass für sie Guthaben – zum Beispiel in Bitcoin – bestehe, die man ihnen auszahlen wolle.

Es wird wahrheitswidrig behauptet, man arbeite mit der BaFin zusammen und werde von ihr beaufsichtigt. Wie bei derartigen Angeboten üblich, muss der Verbraucher als Bedingung für die Auszahlung zunächst eine Zahlung leisten, zum Beispiel für angebliche Steuern, die dann erfahrungsgemäß verloren ist.“

Quelle: BaFin