Stefan Salomon – Das große Lehrbuch der Chartanalyse #Buchtipp #Geldanlage #Investierenlernen

Mit „Das große Lehrbuch der Chartanalyse“ hat Stefan Salomon eines jener Grundlagenwerke geschrieben, die ihresgleichen suchen. Wer in die Geldanlage einsteigen möchte, wird gerade anfangs oft von Emotionen getrieben. Gewinne verlocken dazu, den Verstand auszuschalten und weiter zu investieren, oder zu halten, wenn eher „Sell“ angesagt ist. Verluste hingegen verhindern oft das weitere Anlegen und Investieren, „weil ja mal was schief gegangen ist“. Wir alle kennen wohl die Einwände und die Fehler, die beim Geld anlegen gemacht werden. Die zwei wichtigsten Faktoren werden jedoch oft beiseite gelassen: Wie wichtig es ist, einen klaren Kopf zu behalten beim Investieren und dass vor allem für Vieltrader eine Chartanalyse die Grundlage der Investitionen sein sollte.

Börse ist einfach! Das gilt sowohl für die Fundamental- als auch für die Technische Analyse. Stefan Salomon – Das große Lehrbuch der Chartanalyse

Stefan Salomons „Das große Lehrbuch der Chartanalyse“ springt genau in diese Bresche. Es gibt viel Literatur im Finanzbereich. Da wird von Erfolgen in der Geldanlage berichtet. Die großen Trader wie Warren Buffett und andere erzählen darüber, wie sie investiert haben oder sie werden zitiert in mannigfaltigen Finanzbüchern. Doch in die Tiefe gehen diese Bücher oft nicht, sondern lassen einen, mit ein wenig Bewunderung vielleicht für die großen Investoren, dann doch allein zurück.

Wer nur dann und wann investieren möchte und eher den sicheren Hafen von Tagesgeld und Festgeld sucht, für den ist dieses Buch kaum geeignet. Hier geht es in eine Tiefe, die weit über das Lesen hinausgeht. Dafür können Anleger, die lernen wollen, wie Geldanlage wirklich funktioniert und wie Charts analysiert werden, sehr von diesem Buch profitieren.

„Doch für Sie als Anleger gilt: Versuchen Sie sich aus den Werkzeugkästen der

einzelnen Analysemethoden diejenigen Werkzeuge herauszusuchen, die Sie

einerseits mit Ihrem zeitlichen Aufwand bewerkstelligen können und die andererseits

effektiv genug sind, um klare Regeln aufzustellen, um langfristige Erfolge

zu ermöglichen.“ (aus Stefan Salomon – Das große Lehrbuch der Chartanalyse)

Stefan Salomon – Das große Lehrbuch der Chartanalyse ist beim FinanzBuch Verlag erschienen. Und es ist diesem Buch anzumerken, dass da einer schreibt, der wirklich Ahnung von dieser Materie hat und seine LeserInnen mitzunehmen weiß in die Tiefen der Geldanlage.