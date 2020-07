Sich wie die Zeit vertreiben während der Krise?

Es sind keine guten Zeiten. Viele Menschen haben bereits ihre Jobs verloren und werden sie noch verlieren. Vor lauter zu viel Zeit wissen viele nichts mit sich anzufangen. Besuche bei Freunden und bei der Familie sind oft nicht möglich. Nicht jeder mag in Gaststätten gehen, da das Infektionsrisiko durch Aerosole viel zu hoch ist. Auch viele Hobbies können in diesen Tagen nicht mehr ausgeübt werden. Doch wie soll man sich die Zeit vertreiben während der Krise?

Manche zieht es dann in ein Online Casino. Da lockt die Faszination. Da lockt das auf den ersten Blick schnelle Geld. Deshalb wächst dieser Markt auch immer mehr und viele wollen Live Casino online spielen.

In einem Casino kann man sich die Zeit vertreiben und an Automaten spielen und an den Roulette, Black Jack und anderen Spieltischen. Online gibt es diese Möglichkeit natürlich auch. Da lockt dann das schnelle Geld und die Zeit, die sich schneller rumbringen lässt.

Bei einem Live Online Casino gibt es noch etwas, was es bei den Slots und den Videopoker-Spielen nicht gibt: Es gibt Live Dealer. Das heißt, wie im echten Casino werden die Karten und die Kugel beim Roulette nicht über einen Automaten ausgespielt, sondern über einen echten Dealer. Das erhöht natürlich auch den Reiz eines solchen Spiels.

Für viele ist das Live Online Casino deshalb ähnlich spannend wie der Besuch in einem richtigen Casino vor Ort. Nur, dass es online keine Etikette für Kleidung und Co. gibt. Da kannst Du tragen, was Du willst. Du kannst also auch im Schlafanzug im Casino sitzen und dort spielen. Nur Du siehst das dann, es sei denn, Du spielt in einem Online Casino, das auch mit Kameras arbeiten. Aber auch das kannst Du in Deinen jeweiligen Einstellungen Deines Casino Kontos einstellen, wie Du es am liebsten hast.

Außerdem musst Du Dich nicht um irgendwelche Öffnungszeiten kümmern. Das heißt, ins Live Online Casino kannst Du jederzeit gehen. Rund um die Uhr sitzen dort in den meisten Online Casinos Live Dealer, um Dir die Karten auszuspielen oder die Kugel zu werfen. Das hat den Vorteil, dass Du dort die Zeit vertreiben kannst, wann immer Du magst.

Du kannst tags spielen oder nachts. Du kannst einfach hingehen, wann immer Dir danach ist. Nur eines ist wichtig und das als Ratschlag für Deinen Live Online Casino Besuch: Überleg Dir vorher, wie viel Geld Du zur Verfügung hast, um dort zu spielen. Nimm nur Geld zum Spielen, dass Du auch tatsächlich verspielen kannst. Gelder für Miete, Versicherungen, für das Auto und für Dein Essen etc. müssen unbedingt tabu sein. Sonst kommst Du bei einer kurzzeitigen Pechsträhne direkt in die Bredouille und kannst Deine Miete nicht mehr bezahlen oder Dir (und Deiner Familie) nichts mehr zum Essen kaufen. Spielen sollte immer Spass machen, auch im Live Online Casino, aber nie dazu führen, dass Du kein Geld mehr zum leben hast!

Natürlich gibt es noch zahlreiche andere Möglichkeiten, sich während dieser Krise die Zeit zu vertreiben. Das Internet bietet eine große Bandbreite an Angeboten, kostenlos und kostenpflichtig, um seinen Hobbies nachzugehen und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.