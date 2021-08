Scott Galloway wurde der breiten Öffentlichkeit vor einigen Jahren durch sein Buch „The Four“ bekannt. Anders als so mancher, der in den Tech-Giganten nur den großen Hype sieht und nicht tiefer blicken will, hat Galloway Amazon, Apple, Facebook und Google als „die vier apokalyptischen Reiter“ bezeichnet. Mit „Post Corona: Von der Krise zur Chance“ hat Scott Galloway nun sein nächstes Buch vorgelegt. Das wohl wiederum zu recht als wichtiges Werk gelten dürfte.

Krise als Chance, viele können das nicht mehr hören in einer Zeit, in der so viel zusammengebrochen ist und so viel an Leben zerstört oder massiv verändert wurde. Und trotzdem, in der Corona-Krise steckt am Ende eben doch mehr Chance, als so mancher in den Momenten der Dunkelheit und des so einschränkenden Lockdowns vielleicht sehen mag.

Galloway nimmt, wie auch schon in „The Four“, kein Blatt vor den Mund in „Post Corona: Von der Krise zur Chance“. Und doch geht er weiter, als so manch andere/r, die inmitten der Krise stecken bleiben und Pessimismus verbreiten. Er zeigt die Chancen auf, die in dieser Krise stecken – und das sind nicht wenige.

Hat doch gerade die Pandemie die Digitalisierung deutlich vorangetrieben. Da, wo so manches Unternehmen noch in den Kinderschuhen und im Neuland steckte, musste plötzlich gehandelt werden. Es galt, endlich einen Onlineshop aufzubauen und / oder geeignete Software zu finden, mittels derer die Mitarbeiter im HomeOffice arbeiten konnten.

Corona hat, ohne jede Frage, in unser aller Leben etwas zerstört und gravierend verändert. Doch wenn wir, beruflich und privat, über den Krisenrand hinausblicken, sehen wir die Chancen, die sich uns gerade jetzt bieten. Für berufliche Veränderungen. Und auch für neue private Wege. Wir müssen es nur wagen und die Gelegenheiten, die sich uns jetzt bieten, beim Schopfe packen.

Scott Galloway – Post Corona: Von der Krise zur Chance ist bei PLASSEN erschienen.

Über den Autor: Scott Galloway lehrt zu den Themen „Brand Strategy and Digital Marketing“ an der NYU Stern School of Business. Im Jahr 2021 wurde er ausgezeichnet als „einer der 50 besten Wirtschaftsprofessoren der Welt“. Außerdem wurde er in die „Global Leaders of Tomorrow“ des Weltwirtschaftsforums gewählt. Viele bezeichnen Galloway als „Marketing-Guru“, doch das wäre zu eng gefasst, ist doch gerade er ein großer Kritiker jener großen Tech-Konzerne, die eine wesentliche Rolle im Marketing-Beeich spielen und diesen in den letzten Jahren auch maßgeblich verändert haben.