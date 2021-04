Schuldenvergleich aushandeln: Wie finde ich mit Verhandlungen den Weg aus meinen Schulden?

Diese Zeit hat gezeigt, es ist schneller denn je möglich, in einer Verschuldung zu landen. Den Job in der Pandemie verloren. Oder wegen Kurzarbeit plötzlich nicht mehr die Raten bedienen können von den Krediten für das Haus und das Auto. Auch alte Warenkredite bleiben jetzt oft liegt und können nicht zurückgezahlt werden, weil das Geld wegen Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit vorne und hinten fehlt. Was dann tun, wenn es immer enger wird und einem die Gläubiger im Nacken sitzen? Möglich ist es, einen Schuldenvergleich auszuhandeln. Viele haben davor möglicherweise zu viel Angst, weil sie denken, dass ihre Gläubiger zu übermächtig sind. Doch „Wie finde ich mit Verhandlungen den Weg aus meinen Schulden?“ ist der erste, wichtige Ansatz, um wieder Ruhe in sein Leben und seine Schuldenlast zu bringen.

Einen Schuldenvergleich aushandeln

Um einen Schuldenvergleich auszuhandeln gibt es mehrere Möglichkeiten. Einige davon gibt es auf www.weg-adresse.com/schuldenvergleich-aushandeln/ zu entdecken.

Beim Schuldenvergleich aushandeln ist es vor allem wichtig, sich seine Schulden vorher genau anzusehen und durchzurechnen, was finanziell zurückgezahlt werden könnte im Monat. Dabei sollten Sie sich jedoch nicht bis zum Anschlag mit Fixkosten, Lebenshaltungskosten und Schuldenrückzahlungen überladen, ohne dass noch ein Puffer für Sonderausgaben da ist. Denn schnell platzen sonst die ganzen Rückzahlungen und der Schuldenausgleich und -vergleich, wenn z. B. Nachzahlungen für Strom und Heizung oder andere dringend zu bezahlende Rechnungen ins Haus flattern.

Dem Gläubiger ein Vergleichsangebot machen

Ist es möglich, nicht nur in Raten zu bezahlen, sondern Teilbeträge von mindestens 30 % der Forderung auf einmal zu bezahlen, kann mit dem jeweiligen Gläubiger ein Vergleich ausgehandelt werden. Vorausgesetzt natürlich, dieser lässt sich darauf ein. Manchmal kommen die Gläubiger auch von selbst auf die Schuldner zu und bieten Ihnen einen Vergleich an. Oft aber sind es die Schuldner selbst, die ihren Gläubigern ein entsprechendes Vergleichsangebot unterbreiten.

Doch egal, welchen Weg Sie gehen, am Ende ist es am wichtigsten, dass Sie so bald wie möglich Ihre Schuldensanierung angehen und raus aus den Schulden kommen!