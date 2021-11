Phil Knight – Shoe Dog Die offizielle Biografie des NIKE-Gründers #Buchtipp

Vierzig Jahre lang hat Phil Knight die Geschicke von NIKE geführt. Mit „Shoe Dog“ hat der NIKE-Gründer seine offizielle Biografie vorgelegt. Und während so manche Biografie von bekannten Leuten in einer Selbstbeweihräucherung endet, erzählt Knight hier die Geschichte von NIKE und wie es überhaupt zur Gründung des Unternehmens kam.

Phil Knights „Shoe Dog“ ist eines jener Bücher, das nicht nur Fans anspricht, sondern in dem auch der Gründergeist wiederzufinden ist, der den jungen Absolventen einer Business School damals nach Japan getrieben hat. Sein Traum war es, Laufschuhe aus dem Land in Fernost zu importieren, die preiswert zu haben sind, aber trotzdem von hochwertiger Qualität.

Von den ersten Stolperfallen erzählt Knight ebenso wie von seinen ersten Erfolgen. Die NIKE-Gründung wird so zu einer Geschichte, von der auch andere Gründer lernen können. Auch wenn das Unternehmen in den 60igern des vergangenen Jahrhunderts gegründet wurde, und die Zeiten damals anders waren, so können Menschen, die in den 20iger Jahren dieses Jahrhunderts ein Geschäft, einen Betrieb, ein Unternehmen gründen wollen, viel von Phil Knight lernen.

„Aber tief in mir suchte ich nach etwas anderem, nach etwas Bedeutenderem. Ich hatte dieses schmerzhafte Gefühl, dass unsere Zeit hienieden nur von kurzer Dauer ist, viel kürzer, als man annahm, so kurz wie ein Dauerlauf am Morgen, und ich wollte, dass meine Zeit sinnvoll wäre. Zielbewusst. Kreativ. Bedeutsam.

Und vor allem … anders.

Ich wollte auf dieser Welt Spuren hinterlassen.

Ich wollte gewinnen.

Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich wollte einfach nicht verlieren.“

Phil Knight – Shoe Dog

Ja, es gibt sie, die Fuckup Nights, in denen Leute von ihren missglückten Gründungen und ihrem Versagen beim Unternehmensstart berichten. Doch mal ehrlich: Wen motivieren solche Stories wirklich? Phil Knight hingegen zeigt mit „Shoe Dog“ all die Schwierigkeiten auf, durch die er gegangen ist, und dass er bei der Gründung von NIKE mehr als einmal auf die Zähne beißen musste. Doch es ist der Erfolg, der motiviert, das Vorbild eines jungen Gründers, der sich aufgemacht hat, eine Nische zu füllen, die vorher keiner gesehen hatte.

Die offizielle Biografie des NIKE-Gründers Phil Knight „Shoe Dog“ ist in der deutschen Ausgabe erschienen beim Finanzbuch Verlag.