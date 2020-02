Neue Finanzkrise wegen Coronavirus-Pandemie? Anleger und Investoren weltweit in Angst

Die Börsen sind im Aufruhr wegen des Coronavirus. Der DAX hat massiv verloren, der Dow Jones gab zeitweise über 1.000 Punkte nach. Die Anleger sind in Angst, die Notenbanken und die Weltwirtschaft stöhnen auf. Steht uns eine neue Finanzkrise wegen der Coronavirus-Pandemie bevor?

Ist die Pandemie ein „Lehman-Moment“?

Gabriel Felbermayr, der Chef des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel sagte in der Freitagsausgabe des „Handelsblatt“, dass sich das Coronavirus als „Lehman-Moment“ erweisen könnte. Im September 2008 löste die Pleite der US-Großbank Lehman Brothers ein Finanzbeben aus, das die ganze Welt in eine Wirtschaftskrise hinabzog. Bis heute haben sich nicht alle von der Finanzkrise betroffenen Länder von dem Einbruch ihres Finanzwesens erholt.

Felbermayr im „Handelsblatt“: „Die jetzigen Entwicklungen in China zeigen plötzlich, wie fragil das System ist.“ Der Chef des Instituts für Weltwirtschaft weiter: „Wie bei der Pleite der US-Investmentbank 2008 ist das Selbstverständliche plötzlich nicht mehr selbstverständlich.“ Nach Ansicht von Gabriel Felbermayr werde auch Deutschland damit klarkommen müssen, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr sei, stabile Lieferketten zu haben.

DAX verliert gut 4 %

Zeitweise fiel der DAX am 1. Handelstag der neuen Woche unter 13.000 Zähler. Bei Börsenschluss lag der deutsche Leitindex auf 13.035,24 Punkte, was einen Verlust von 4,01 Prozent bedeutet. Ob morgen bessere Stimmung auf dem Börsenparkett sein wird? Dies bleibt abzuwarten. Noch sind in China viele Fabriken noch außer Betrieb und niemand kann sagen, wie sehr Europa von der Coronavirus-Pandemie betroffen und getroffen sein wird.

Klar ist nur: Die weltweiten Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft könnten uns alle an den Rand einer neuen Finanzkrise bringen. Dazu braucht man kein Krisenguru sein, um die Zeichen sehen zu können. Wenn Unternehmen aufgrund des Produktsausfalls und des Ausfalls von Zulieferern Insolvenz anmelden müssen, kann es Schlag auf Schlag gehen. Wie beim Domino fällt dann ein Stein nach dem anderen und das möglicherweise sehr rasantem Tempo.