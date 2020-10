Lidl Plus – Das eigene Lidl Bezahlsystem soll kommen

Lidl Plus, das soll mehr werden als nur eine reine Kundenkarte. Der Discounter hat noch viel mehr vor mit der Lidl Plus Karte. Die Lidl Kundenkarte soll zugleich eine Bezahlfunktion bekommen. Damit könnte mit dem Smartphone bezahlt werden an den Kassen des Discounters.

Die Werbe-Strategie ist aufgegangen!

Nach eigenen Angaben von Lidl wurde die Lidl Plus App, die Kundenkarte gibt es nur in digitaler Form, bereits mehrere Millionen Male heruntergeladen. Und dies seit dem Start, der nur gut einen Monat zurückliegt. Die Strategie des Discounters ist damit aufgegangen, der zurzeit auf allen Kanälen Werbung für die Lidl Plus Kundenkarte via App auf dem Smartphone macht.

Die Lidl Plus digitale Kundenkarte von Lidl lockt mit Allerlei, was Discounter-Kunden lieben: mit exklusiven Preisvorteilen, Sofortgewinnen, digitalen Kassenbons und vielem mehr. Zum Start der Lidl Plus Kundenkarte erhalten alle neu registrierten Nutzer laut Lidl einen 5-Euro-Willkommenscoupon, der dann beim nächsten Einkauf bei Lidl mit einem Warenwert von über 30 Euro eingesetzt werden kann. Da diese Aktion zum Start der Lidl Plus digitalen Kundenkarte am 14. September galt, können wir aber nicht sagen, ob es den 5-Euro-Willkommenscoupon heute immer noch gibt.

Lidl Plus ist wichtiger Baustein der digitalen Weiterentwicklung

Aber eines ist sicher: „Lidl Plus ist ein wichtiger Baustein der digitalen Weiterentwicklung bei Lidl und verknüpft dabei unser digitales und stationäres Geschäft noch stärker miteinander.“ Dies macht Dominik Eberhard, Geschäftsführer Digital bei Lidl Deutschland deutlich.

In der Testregion in Berlin und Brandenburg konnten Kunden die Lidl Plus Kundenkarte bereits seit letztem Jahr nutzen. Nun ist sie deutschlandweit erhältlich. Die Lidl Plus App ist im Apple App Store und bei Google Play erhältlich, je nach Betriebssystem, auf dem das Smartphone des Kunden läuft.

Wann die Bezahlfunktion für die Lidl Plus digitale Kundenkarte kommt, ist noch nicht bekannt. Aber sie dürfte der nächste Schritt und große Baustein in der digitalen Weiterentwicklung des Discounters sein.