Kryptowährungen: Krypto Coins und Krypto ETPs handeln bei einem einzigen Anbieter?

Kryptowährungen sind im Trend. Dies wird vermutlich auch weiter so bleiben in den kommenden Jahren. Ein Ende des Crypto Booms ist nicht in Sicht. Dies auch dann nicht, wenn die Kurse für den Bitcoin und andere Kryptowährungen zeitweise fallen. Für immer mehr Investoren wird es deshalb wichtig, dass Krypto Coins und Krypto ETPs handeln bei einem einzigen Anbieter möglich ist. Doch wo gibt es diese Möglichkeit? In diesem Artikel erfährst du die Antwort darauf!

Kryptowährungen sind spannend. Dies gilt für physische Kryptos als auch für Krypto ETPs. Doch nach wie vor müssen Anleger immer noch wie die Nadel im Heuhaufen nach einem Online-Broker suchen, der beides anbietet. Der Neo-Broker justTRADE gehört zu diesen Anbietern, die das Investieren in echte Coins und in Krypto ETPs anbieten.

20 handelbare physische Kryptowährungen

Und wie justTRADE heute mitteilte, wurden sieben neue Kryptowährungen zum Kaufen aufgenommen. Die bisher bereits handelbaren 13 Kryptowerte wurden erweitert um die Coins der digitalen Währungen Solana, Aave, Algorand, Curve DAO Token, Terra, Decentraland und Polygon.

Kryptowährungen handeln ohne Orderprovision

Der Neo-Broker wies bei der Bekanntmachung der Portfolio-Erweiterung im Bereich der physischen Kryptowerte auch darauf hin, dass diese ohne Orderprovision gehandelt werden können. Lediglich ein Minimumspread von 0,30 % würde je Order fällig.

Ralf Oetting, der Gründer und Geschäftsführer von justTRADE: „Unser Anspruch ist es, Tradern alle Möglichkeiten zu geben, ihre Anlagestrategien und -ideen an der Börse umzusetzen. Dazu gehört auch, ihnen alle am Markt verfügbaren Anlageinstrumente zur Verfügung zu stellen, solange diese unsere Qualitätskriterien erfüllen“.

Alle bei justTRADE verfügbaren Kryptowährungen

• Bitcoin

• Ethereum

• Ethereum Classic

• Litecoin

• Ripple

• Bitcoin Cash

• EOS

• Stellar

• Chainlink

• Uniswap

• Polkadot

• Dogecoin

• Cardano

• Solana

• Aave

• Algorand

• Curve DAO Token

• Terra

• Decentraland

• Polygon

