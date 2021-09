Kryptowährung Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel – Der Start in eine neue Welt?

El Salvador hat 400 BTC gekauft und führt damit die Kryptowährung Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ein. Ist dies der Start in eine neue Welt? Nigel Green, CEO und Gründer der deVere Group, geht in seinem Kommentar zur Einführung des Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador davon aus.

Green: „El Salvador hat heute Geschichte geschrieben, indem es nicht nur das erste Land der Welt war, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel deklarierte, sondern auch das erste souveräne Land, das es offiziell kaufte.“ Der CEO und Gründer der deVere Group weiter: „Ich glaube, dass dies ein Schwellenmoment in der Entwicklung der digitalen Währung ist und den Beginn einer neuen Welt einläutet, da wir erwarten können, dass mehr Nationen, insbesondere solche mit Entwicklungsländern, dem historischen Beispiel El Salvadors folgen.“

Auch wenn die Einführung des Bitcoin als Zahlungsmittel natürlich Risiken mit sich bringt, El Salvador hat schließlich eine Menge Geld ausgegeben für die Kryptowährung, die nun mal auch starke Kursschwankungen hat. So begrüßte Nigel Green die Entscheidung des souveränen Staates in Zentralamerika und nannte dafür fünf Gründe.

Einer davon: „Durch die Einführung einer Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel haben diese Länder sofort eine Währung, die weder von den Marktbedingungen in ihrer eigenen Wirtschaft noch direkt von der Wirtschaft eines anderen Landes beeinflusst wird.“

Die Einführung der Kryptowährung Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel könnte damit wirklich zu einem Start in eine neue Welt werden. Könnten sich so doch gerade die kleineren Staaten wie El Salvador von der starken Abhängigkeit vom US Dollar lösen.