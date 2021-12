Kryptos: Die Gier nach Regulierung von Bitcoin und Co.

Kryptos sind nicht mehr aus der Finanzwelt wegzudenken. Sie werden längst nicht nur als Geldanlage genutzt, sondern auch zum Kaufen von Waren und Bezahlen von Dienstleistungen. Dennoch werden Kryptowährungen immer wieder in eine dunkle Ecke geschoben. Die Gier nach Regulierung von Bitcoin und Co. ist in den letzten Jahren immer lauter geworden. Und nun will die EU Ernst machen.

Bei Krypto-Transfers sollen in Zukunft sowohl der Absender der Zahlung als auch der Empfänger identifizierbar sein. Damit will die EU eine komplette Nachverfolgung von Zahlungen mit Kryptowährungen schaffen. Und wirft dabei natürlich wieder mal die Themen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den Raum, um ja eine Begründung für die Regulierung der dezentralen Kryptos zu haben. Es ist ein Trauerspiel.

Für die Identifizierbarkeit von Transfers mit Kryptowährungen sollen die Vorschriften über Informationen bei Geldtransfers geändert werden.

Können wir die Kryptos nicht regulieren, dann…

Durch die Änderung will die EU Lücken schließen, die im Finanzsystem angeblich vorhanden sein sollen. Gesagt wird jedoch eines nicht: Da es bislang nicht möglich ist, Kryptos zu regulieren, diese aber eine immer größere Rolle in der Finanzwelt spielen, macht man es den Leuten, die in Kryptowährungen ihr Geld anlegen wollen, weil z. B. Spareinlagen nichts mehr einbringen, das Leben schwer.

Rausgehauen wird dabei auch, dass dies ja nichts Anderes sei, als jetzt schon bei Überweisungen gelte, wo Absender und Empfänger ebenfalls erkennbar sein müssen.

Nun gut, das mag ein Argument sein, dem Kritiker von Kryptos durchaus folgen könnten. Aber was ist mit den Zahlungen über E-Geld Dienstleister? Ist da auch immer so offensichtlich, wer das Geld sendet und wer das Geld empfängt?

Folgt danach die Besteuerung von Krypto Wallets?

Es wird immer wieder irgendwelche Argumente gegen Kryptowährungen geben, solange die Regierungen es nicht schaffen, eine Regulierung von Kryptos zu installieren. Dass das aber schwer ist und sich kaum umsetzen lässt, wissen die Politiker längst. Deshalb kommen jetzt solche Erschwernisse, um den Leuten in die Taschen schauen zu können. Und ich würde fast wetten, dass das Nächste, was auf die Identifizierbarkeit der Krypto Transfers folgt, die Besteuerung solcher Transaktionen oder der Krypto Wallets selbst ist.