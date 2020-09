Kredit ohne Einkommensnachweis oder sogar Kredit mit Hartz IV aufnehmen?

Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff. Viele Bundesbürger arbeiten derzeit in Kurzarbeit oder haben ihre Arbeit ganz verloren. Zahlreiche Neuanträge auf ALG 2 mussten gestellt werden. In vielen deutschen Haushalten wird das Geld deshalb knapp und es stellt sich die Frage, ob es möglich ist, einen Kredit ohne Einkommensnachweis oder sogar einen Kredit mit Hartz IV aufzunehmen.

Kredit ohne Einkommensnachweis möglich?

Bei deutschen Banken gibt es sie nicht, die gerne nachgefragten Kredite ohne Einkommensnachweis. Zu einem Kreditantrag gehört immer auch der Nachweis darüber, dass das im Antrag angegebene Einkommen auch tatsächlich erzielt wird. Sonst könnte ja jeder kommen und irgendwelche ausgedachten Zahlen angeben.

Aus diesem Grund, zur Sicherheit für die Bank und damit es eben nicht zu einem Kreditausfall kommt durch ausbleibende Ratenzahlungen und Rückzahlung des Kredits, ist ein Einkommensnachweis bei einem Kredit erforderlich.

Nun mag es Banken geben aus dem Ausland, die einen Kredit ohne Einkommensnachweis anbieten. Ob der Kredit dann auch so gut ist, das sei dahingestellt. In einem wird sich ein solcher Kredit ohne Einkommensnachweis mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Kredit mit Einkommensnachweis von einer deutschen Bank unterscheiden: In der Höhe der Zinsen. Da stellt sich dann die Frage, in wie weit es Sinn macht und sich lohnt für den Kreditnehmer, tatsächlich einen Kredit ohne Einkommensnachweis aufzunehmen.

Kann ich einen Kredit mit Hartz IV beantragen?

Für Menschen, die nicht viel Geld haben und mit dem Nötigsten auskommen müssen, ist es durchaus verlockend, wenn sie irgendwo Werbung für einen Kredit mit Hartz IV sehen. Da wird dann das Blaue vom Himmel versprochen und die Menschen, die auf ALG 2 angewiesen sind, denken, das könnte tatsächlich eine Hilfe sein.

Doch es ist nicht möglich, Kredit mit Hartz IV zu beantragen. Erwerbslose, die Arbeitslosengeld oder Hartz IV erhalten, können keinen Kredit aufnehmen. Der Grund ist einfach: Das Geld, das es vom Arbeitsamt oder vom Jobcenter gibt, reicht nicht für die Rückzahlung eines Kredits. Außerdem können Leistungen von der Arge nicht gepfändet werden, da sie Leistungen nach dem SGB sind.



Das heißt: So schön und verlockend die Werbung für einen Kredit mit Hartz IV auch klingen mag, letztlich gibt es da keinen Kredit. Weil es keine Kredite für Hartz IV-Empfänger gibt, weder von deutschen Banken noch von Banken im Ausland. Dies gilt übrigens auch für so genannte Minikredite!

Einkommensnachweise verbessern die Bonität des Kreditnehmers

Ein Kredit ohne Einkommensnachweis von einer Bank aus dem Ausland mag mitunter verlockend erscheinen. Doch der Preis für das Fehlen der Einkommensnachweise bei dem Darlehen sind dann höhere Kreditzinsen. Je schlechter die Bonitätseinstufung aufgrund der fehlenden Gehaltsnachweise sind, umso höher sind dann auch die Zinsen.

Deshalb erhöhen Einkommensnachweise mit entsprechend gutem Gehalt auch die Bonität eines Kreditnehmers. Und von deutschen Banken gibt es sowieso keinen Kredit ohne Einkommensnachweis, da dies eine Kreditaufnahme nicht möglich macht.

Bei Minikrediten kann es indes sein, dass ein solcher Minikredit ohne Einkommensnachweis vergeben wird. Aber ein solcher Kurzzeitkredit, wie Minikredite auch bezeichnet werden, sind dann ein ganz spezieller Kreditbereich, bei dem so einige Dinge sowieso anders funktionieren als bei Ratenkrediten.

Fazit: Am besten einen Kredit aufnehmen nur mit genügend Einkommen

Für die Suche nach einem Kredit sollte eines immer gelten: Einen Kredit sollte man nur beantragen und aufnehmen, wenn genügend Einkommen vorhanden ist, um den Kredit dann auch reibungslos zurückzahlen zu können.

Auch wenn es in dieser Zeit, in der wir uns dank Covid-19 befinden, sehr verlockend sein mag, das eigene Geld mittels eines Ratenkredits aufzustocken, so sollte bei der Antragsstellung direkt schon an die Rückzahlung gedacht werden. Denn schließlich muss jeder Kredit auch zurückgezahlt werden, das Darlehen ist ja kein Geschenk der Bank.