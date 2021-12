Keine Steuern mehr bezahlen: Auswandern nach Dubai

In Deutschland sind die Steuern hoch. Gerade Selbständige und Freiberufler haben mit dieser Steuerlast zu kämpfen. Doch es gibt Möglichkeiten, in ein anderes Land zu gehen und von dort aus zu arbeiten. Auswandern nach Dubai und dort keine Steuern mehr bezahlen zu müssen ist eine davon.

Um nach Dubai auswandern zu können, sind jedoch im Vorfeld zahlreiche Punkte zu beachten. Doch steigt man am besten durch bei all den Bestimmungen, die für eine solche Dubai Auswanderung beachtet und erfüllt werden müssen?

Wieso muss ich Dubai keine Steuern mehr bezahlen?

Anders als in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt wird keine Einkommenssteuer erhoben in Dubai. Das heißt, steuerfrei sind alle Formen des Einkommens, die eine Person erzielt. Das Land fährt eine Keine-Steuern-Politik von Dubai.

Dazu gehören neben dem Gehalt und der Rente sind auch die Einnahmen aus Mieten und Rendite und Zinsen aus Kapitalanlagen sowie Erträge aus Verkäufen von einer Direktbesteuerung befreit. Und: Es gibt auch keine Steuern auf das Immobilieneigentum. Damit ist Dubai durchaus als eine Steueroase zu beachten, dies allerdings in positivem Sinne.

Wann eine Auswanderung eine gute Option ist

Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind teuer. Dies gilt auch für Dubai, dort liegen die Lebenshaltung durchschnittlich etwas über den Lebenshaltungskosten in Berlin. Aber: Dafür fallen in Dubai keine Steuern an. Das heißt, egal was an Einnahmen da ist, die hier in Deutschland über eine Direktbesteuerung laufen – in Dubai gibt es diese nicht.

Auch die Mehrwertsteuer liegt mit nur 5 % deutlich unter dem vollen Mehrwertsteuersatz in Deutschland. Dies macht sich natürlich ebenfalls im Geldbeutel bemerkbar.

Vor allem für Freiberufler und selbständige Unternehmer ist Dubai deshalb eine gute Möglichkeit, weiter unabhängig arbeiten zu können und statt hohe Steuern zahlen zu müssen, dieses Geld in ihre Arbeit und ihre Altersvorsorge investieren zu können.

Wie komme ich an ein Dubai Visum?

Um nach Dubai reisen zu können, benötigen Bundesbürger kein Visum. Dies gilt sowohl für touristische Zwecke, für Besuchszwecke und für geschäftliche Zwecke. Die Aufenthaltserlaubnis gilt für die Dauer von maximal 90 Tagen in einem Zeitraum von 180 Tagen. Eine Arbeitsaufnahme ist hingegen ohne Visum nicht erlaubt. Das heißt, für geschäftliche Zwecke ist die Einreise ohne Visum erlaubt, aber gearbeitet werden darf dort nicht, auch nicht unentgeltlich.

Wer nach Dubai auswandern und dort keine Steuern bezahlen möchte, benötigt eine entsprechende Erlaubnis. Ein Dubai Visum beantragen ist deshalb erforderlich.

Vor dem Auswandern eine Zeitlang in Dubai aufhalten

Wichtig ist beim Auswandern vor allem eines, egal ob es nach Dubai oder in ein anderes Land gehen soll: sich eine Zeitlang vor der Auswanderung in dem jeweiligen Land aufhalten und sehen, ob es einem dort überhaupt gefällt und ob das Leben dort dem entspricht, was man für sich selbst möchte.

Einfach nur Auswandern nach Dubai um keine Steuern bezahlen zu müssen und dann dort erst zu merken, dass man sich z. B. gar nicht für eine Auswanderung eignet, sondern das gewohnte Umfeld braucht, wäre schade. Schließlich sind wir Menschen alle unterschiedlich. Die einen zieht es in die nahe oder weite Ferne, andere hingegen brauchen ihre gewohnte Umgebung und ihr vertrautes Umfeld und kommen woanders gar nicht zurecht.

Wer das aber kann, der kann in Dubai neue berufliche Möglichkeiten für sich entdecken und ein Netzwerk aufbauen, das hier so gar nicht möglich wäre.