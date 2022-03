Kann ich auf eBay mit NFTs handeln?

Der Online-Marktplatz eBay hat sich klar positioniert, was die Zielgruppe der eigenen Aktivitäten ist: Gen-Z und Millennials sind die Altersgruppen, die erreicht werden sollen. Deshalb geht die Auktionsplattform mit der Zeit und es ist inzwischen möglich, auf eBay mit NFTs zu handeln.

In einem Telefoninterview mit TheStreet sagte eBay CEO Jamie Iannone: „Wir haben unsere Richtlinien letztes Jahr geändert, damit sie NFT auf der Plattform handeln können, und im Wesentlichen ist eBay ein Ort, an dem die Leute etwas zu verkaufen haben und die Leute etwas haben, mit dem sie erscheinen.“

Auf eBay mit NFTs handeln ist also schon einige Zeit möglich. Dennoch dürfte der Online-Marktplatz nicht die Nummer 1 für die Investoren sein, die ihr Geld in NFTs anlegen wollen. Und möglicherweise auch nicht für Sammler, die NFTs nicht kaufen, um damit zu handeln, sondern um sie zu sammeln und sich der Non-Fungible Token aus den Bereichen wie Sport, Comics, Kunst, Musik und Fotografie zu erfreuen.

Hier findest du mehr ->>> Infos über NFTs.

Auf eBay mit NFTs handeln? NFTs kaufen auf dem Online-Marktplatz

Die bekannteste Plattform für den Kauf von NFTs ist OpenSea. Der Online-Marktplatz eBay wird hier kaum in Konkurrenz treten können, da OpenSea in der NFT-Szene sehr beliebte Handelsplatz für NFTs ist. Dort werden keine NFTs gemintet, sondern bereits gemintete, das heißt, bereits erzeugte NFTs, können dort gekauft werden.

Vermutlich werden auch mit der Zeit immer mehr NFTs bei eBay zu kaufen sein. Doch der große Run dürfte das kaum werden. Dazu ist der Online-Marktplatz zu weit weg von dem, was NFTs ausmacht: dass die Non-Fungible Token nur digital vorhanden sind. Schließlich werden bei eBay physische Waren verkauft, rein digital vorhandene Wertgegenstände wie NFTs sind da eine ganz andere Sache – und eine ganz andere Liga.

Bei eBay mit Kryptowährungen bezahlen?

Auf eBay mit NFTs handeln ist inzwischen möglich. Als Nächstes könnte endlich die Möglichkeit kommen, dass auf eBay mit Kryptowährungen bezahlt werden kann. eBay CEO Jamie Iannone sagte in dem Interview auch, dass am 10. März eine Ankündigung kommen könnte, in Sachen auf eBay mit Kryptos bezahlen.

Iannone gegenüber TheStreet: „Wir schließen gerade unseren Übergang zur Verwaltung von Zahlungen ab, durch die wir jetzt ein Volumen von 85 Milliarden US-Dollar direkt auf unserer Plattform verwalten“. Iannone weiter:. „Damit können wir neue Zahlungsformen erschließen.“

Bitcoin, Ethereum und was noch?

Nun heißt es, für Investoren und auch für HändlerInnen und KäuferInnen auf eBay, auf den 10. März 2022 zu warten. Vielleicht wird dies tatsächlich der Tag sein, an dem bekanntgegeben wird, dass bei eBay mit Kryptowährungen bezahlen möglich ist. Spannend ist hier natürlich auch die Frage, welche Kryptos eBay dann wohl akzeptieren wird als Zahlungsmittel. Der Bitcoin als Nummer 1 der Kryptowährungen wird gesetzt sein, ohne jede Frage. Doch wird eBay auch ETH (Ether als Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks) für Zahlungen einführen? Und kommen eventuell sogar andere Kryptos in Frage zum Bezahlen auf eBay? Diese Fragen werden in ein paar Tagen beantwortet sein.