Justin Donald – Lifestyle-Investor #Buchtipp #finanzielleFreiheit

Früher aus dem Arbeitsleben aussteigen, um sein eigenes Ding zu machen. Davon träumen viele. Vor allem Menschen, die sich beruflich nicht ausleben können und malochen müssen, anstatt wirkliche Befriedigung in ihrem Berufsleben zu finden. Wirkliche finanzielle Freiheit auf diesem Weg zu finden, das bleibt den meisten versperrt. Zumindest ist es das, was viele denken. Justin Donald zeigt in seinem Buch „Lifestyle-Investor“, dass es auch anders gehen kann.

Aus dem Hamsterrad aussteigen und finanziell frei zu sein. Ein tatsächlich unerreichbarer Traum? Das ist die Frage, die Donalds Buch beantworten möchte. So mancher sieht in ihm schon den neuen Warren Buffet, das ist mir dann doch etwas zu weit gegriffen. Schließlich ist Buffet für viele nicht nur eine Investmentlegende, sondern auch ein Idol. Vielleicht wird Justin Donald dies in ein paar Jahrzehnten auch sein, doch solche Sporen wollen sich auch verdient werden über viele Jahre.

Zum Lesen ist „Lifestyle-Investor“ aber auf jeden Fall geeignet. Das Buch ist für Menschen, die wirklich etwas ändern wollen, geschrieben. Wie viel sie dann selbst davon umsetzen wollen – oder können – wird sich erst in den Monaten und Jahren nach der Lektüre von Justin Donalds Buch zeigen. Das Buch, das im Finanzbuch Verlag erschienen ist, liefert zahlreiche wichtige Denkanstöße. Selbst wenn du nicht alles ändern willst in deinem Leben und nicht nach vollständiger finanzieller Freiheit strebst, kann „Lifestyle-Investor“ dir doch das eine oder andere Wichtige an Input mit auf den Weg geben.

Immerhin hat Justin Donald es auch selbst vorgemacht, wie es ist, ein Lifestyle-Investor zu sein. Er hat seinen Job vor dem 40. Geburtstag gekündigt, nachdem er die von ihm selbst angestrebte finanzielle Freiheit erreicht hatte. Donald erzählt in seinem Buch also nicht irgendwelche zusammengewobenen Stories, sondern plaudert aus dem Nähkästchen seiner eigenen Erfahrungen. Und das ist es, was dieses Buch so gut und so lesbar macht.