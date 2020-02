just ETF Portfolios mit 10 Portfolios in 4 Themenbereichen – Geldanlage mit Autopilot

Die normalen Spareinlagen wie Tagesgeld und Festgeld werfen kaum noch Zinsen ab. Manche Sparer müssen sogar mit Negativzinsen auf ihre Ersparnisse leben. Doch warum sein Geld verschenken, wenn es andere Möglichkeiten der Geldanlage gibt? ETFs sind eine Möglichkeit, von der Entwicklung der Finanzmärkte profitieren zu können. Auf WeltSparen gibt es jetzt ganz neu just ETF Portfolios mit 10 Portfolios in 4 Themenbereichen. Nach Angaben des Anbieters sind die ETFs weltweit breit gestreut. Die Anlage erfolgt per Autopilot.

Zur Auswahl stehen den Anlegern die 4 Themenbereiche Classic, Nachhaltig, Dividenden und Faktoren. Die Weltportfolios bestehen aus Aktien- und Anleihen-ETFs. Die Servicegebühr beträgt im 1. Jahr nur 0,33 %. Ab dem 2. Jahr 0,43 % p.a. Dazu kommen abhängig vom gewählten Portfolio noch ETF-GEbühren in Höhe von 0,11 % bis 0,32 % p.a.

Die just ETF Portfolios sind mit jährlichem Rebalancing und automatischer Wiederanlage von Ausschüttungen. Dazu bieten sie die Möglichkeit einer jederzeitigen kostenfreien Ein- und Auszahlung in die Strategie.

Bei just ETF Portfolios ist die Anlage möglich in einen Sparplan mit ab monatlich 50 Euro oder mit einer Einmalanlage ab 500 Euro. Mehr Infos zu just ETF Portfolios gibt es hier.

Die 10 justETF Weltportfolios mit Autopilot:

Die justETF Classic Weltportfolios:

* justETF Classic 30 -> 30 % Aktien & 70 % Anleihen

* justETF Classic 50 -> 50 % Aktien & 50 % Anleihen

* justETF Classic 70 -> 70 % Aktien & 30 % Anleihen

* justETF Classic 100 -> 100 % Aktien

Die justETF Nachhaltig Weltportfolios & nachhaltig & sozial:

* justETF Nachhaltig 50 -> 50 % Aktien & 50 % Anleihen

* justETF Nachhaltig 70 -> 70 % Aktien & 30 % Anleihen

Die justETF Dividenen Weltportfolios & bodenständig & stetig:

* justETF Dividenden 50 -> 50 % Aktien & 50 % Anleihen

* justETF Dividenden 70 -> 70 % Aktien & 30 % Anleihen

Die justETF Faktoren Weltportfolios & systematisch & diszipliniert:

* justETF Faktoren 50 -> 50 % Aktien & 50 % Anleihen

* justETF Faktoren 70 -> 70 % Aktien & 30 % Anleihen