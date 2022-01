J. Paul Getty – Reich sein #Finanzbuch #reichwerden #Millionärwerden

Die Pandemie hat es mit sich gebracht, dass wir überflutet werden mit Werbevideos und Werbematerial etc. In denen uns irgendjemand erzählen möchte, wie wir reich werden können. Doch auf welchen Tatsachen fußen solche Videos, die einem erklären, wie man möglichst schnell viel Geld verdient? Solche Videos sind natürlich zum Teil auch wirklich der Hingucker. Und viele reagieren genau darauf, weil diese Werbung einen Nerv trifft: Dieses endlich rauskommen wollen aus den finanziell eher weniger guten Verhältnissen. Und dann wird bezahlt, für irgendwelche Bücher zum schnell Geld verdienen und reich werden. Doch oftmals wird damit nur der tatsächlich reich, der solche Videos zum Reich werden auf YouTube oder anderen Plattformen schaltet.

Anders sieht es mit J. Paul Getty aus, der einst der reichste Mensch der Welt war. In seinem Buch „Reich sein“ erzählt Getty nicht seine Lebensgeschichte, und das Buch ist auch nicht als Autobiografie zu verstehen. Stattdessen fasste Getty in dem Buch seine einst im Playboy erschienenen Artikel zusammen, in denen er über seine Erfolgsprinzipien schrieb.

Natürlich leben wir heute in einer anderen Zeit als Getty. Und viele verdienen ihr Geld heutzutage im Internet und werden im digitalen Zeitalter reich. Doch nach wie vor gilt so einiges, was J. Paul Getty in seinem Buch „Reich sein“ beschreibt. Die Grundlagen des Reichtums sind oft die gleichen. Und ohne harte Arbeit und dazu auch noch das eine oder andere Quentchen Glück geht es nicht. Denn Geld fällt nach wie vor nicht vom Himmel. Auch wenn solche Werbevideos zum Reich werden und schnellen Geld verdienen es uns weismachen wollen. Reich werden und Millionär werden, das geht eben auch 2022 wohl häufig noch nach den alten Erfolgsprinzipien des großen Getty.

J. Paul Gettys Buch „Reich sein“ ist in der deutschen Übertragung im Finanzbuch Verlag erschienen.