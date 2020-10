In welche Kryptowährungen man jetzt investieren sollte

Befasst man sich mit neuen Veranlagungen oder Investitionsmöglichkeiten, so wird man wohl oder übel auf den Kryptomarkt stoßen und mit Bitcoin und Co. in Berührung kommen. Doch worauf ist zu achten, wenn man sein Geld in digitale Währungen investiert? Lohnt es sich heute überhaupt noch, sein Geld in den Kryptomarkt zu stecken?

Bitcoin und die Ableger

Der Bitcoin mag nicht nur der Klassiker unter den digitalen Währungen sein, sondern auch die Mutter aller Kryptowährungen. Die Nummer 1, laut Marktkapitalisierung, hat in den letzten Jahren immer wieder für Furore gesorgt. Befand sich der Preis des Bitcoin im Jahr 2016 noch bei rund 500 US Dollar, so folgte im Jahr 2017 erstmals der Sprung über die 1.000 US Dollar-Hürde. Zwölf Monate später, nämlich im Dezember desselben Jahres, kratzte der Bitcoin an der 20.000 US Dollar-Marke und stellte sodann ein (bislang) nicht gefährdetes Allzeithoch auf. Denn auf einmal ging es steil bergab: Zunächst in Richtung 10.000 US Dollar – Ende 2018 lag der Bitcoin bei 3.000 US Dollar. Das beweist, ganz egal, ob man langfristig investiert oder über Bitcoin Evolution kurzfristig spekuliert – die Gefahr eines Verlusts ist nicht zu unterschätzen.

Im Frühjahr 2019 folgte das Comeback und ein damit verbundener Höhenflug in Richtung 14.000 US Dollar. Doch der Bitcoin konnte diesen Preis nicht halten und lag bis November wieder im Bereich der 7.500 US Dollar. Anfang 2020 übersprang der Bitcoin die 10.000 US Dollar-Hürde, wurde aber vom Coronavirus infiziert und rutschte in den Bereich der 5.000 US Dollar. Heute (Stand: Anfang Oktober 2020) liegt der Bitcoin bei 10.600 US Dollar – und die Prognosen sind vielversprechend. Das heißt, wer freies Geld zur Verfügung hat, kann in den BItcoin investieren und hoffen, dass die Experten, die die Kryptowährung bei demnächst 100.000 US Dollar sehen haben, sich nicht irren.

Neben dem Bitcoin gibt es auch Bitcoin Cash sowie Bitcoin Gold, zwei Abspaltungen, in die ebenfalls investiert werden kann. Vor allem sollen diese beiden Abspaltungen Krypto-Fans ansprechen, die keine Lust auf ein aufwändiges Coin-Schürfen haben, wie das eben beim BItcoin der Fall ist. Auch punkten Bitcoin Cash wie Bitcoin Gold mit einem geringeren Preis. So liegt Bitcoin Cash bei um die 220 US Dollar; Bitcoin Gold bei rund 8 US Dollar.

Noch fehlen aber die großen Erfolge. Das Allzeithoch, das Bitcoin Gold im Dezember 2017 aufgestellt hat, befindet sich bei 539 US Dollar – Bitcoin Cash lag Ende 2017 bei über 4.300 US Dollar. In beiden Fällen ist also noch genügend Luft nach oben. Und sollten die Analysten richtig liegen und der Bitcoin tatsächlich in absehbarer Zeit einen Höhenflug in Richtung 100.000 US Dollar starten, so würden die beiden Bitcoin-Abspaltungen ebenfalls profitieren.

Die Nummer 2

Wer keine Lust auf Bitcoin hat, kann einen Blick auf Ether werfen. Letztlich handelt es sich hier um die Nummer 2 – bezogen auf die Marktkapitalisierung. Zu beachten ist, dass Ether auch als Ethereum bezeichnet wird – so heißt jedoch das System, auf dem Ether zum Einsatz kommt. Das System greift zudem auch auf Ethereum Classic zurück. Jedoch war die Entstehung nicht geplant. Denn als ein Wert von 65 Millionen Euro an Ether im Zuge eines Hackerangriffs unbrauchbar gemacht wurde, entschied man sich für Ethereum Classic. Jedoch wurde auch diese Währung 2019 angegriffen – damals wurden Coins von rund 1,5 Millionen Euro gestohlen.

Ethereum lag Anfang 2018 bei über 1.400 US Dollar – nun befindet sich der Preis der Kryptowährung bei 350 US Dollar. Ethereum Classic stellte das Allzeithoch ebenfalls Anfang 2018 auf, lag jedoch nur bei 44 US Dollar. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich Ethereum Classic bei 5 US Dollar.

Die Alternative: NEO

NEO mag zwar nicht zu den größten Kryptowährungen gehören, findet sich aber auf unzähligen Broker-Plattformen – so kann man über eToro, Libertex oder über Plus500 mit dieser digitalen Währung arbeiten. NEO hat Anfang 2018 das Allzeithoch aufgestellt – damals lag die Kryptowährung bei knapp unter 200 US Dollar. Nun befindet sich NEO bei 170 US Dollar.