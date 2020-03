Die Automatisierungstechnik gehört zum Anlagenbau und ist für dort Arbeitende einer der spannendsten Bereiche des Maschinenbaus und der Elektrotechnik. Die Automatisierungstechnik wird dazu verwendet, bestimmte Abläufe in Maschinen, in technischen Systemen und bei der Produktion zu automatisieren. Dadurch ist es möglich, körperlich schwere oder gefährliche Tätigkeiten von einer Maschine durchführen zu lassen. In der Automatisierungstechnik gibt es nicht nur Jobs für Maschinenbauer und Co., sondern auch in der Verwaltung und im Vertrieb. Im Vertrieb arbeiten in der Automatisierungstechnik kann zu einer spannenden Aufgabe werden, da es in diesem Bereich immer neue Entwicklungen gibt. Auch ist der Vertrieb in der Automatisierungstechnik dazu da, um den (potenziellen) Kunden die Maschinen, Anlagen und Möglichkeiten nahezubringen, die es mittlerweile gibt.

Nach der Ausbildung oder dem Studium als Vertriebler in der Automatisierungstechnik

Bei georgii-automation.de z.B. gibt es zahlreiche offene Stellen, in der Produktion und auch im Vertrieb. Im Vertrieb zu arbeiten im Bereich der Automatisierungstechnik bedeutet, ganz nah am Puls der Zeit zu sein, wenn es um die Gegenwart und die Zukunft von Maschinenbau und Produktion geht. Mit einer Ausbildung im Maschinenbau oder Technik oder mit einem abschlossenen Studium im Maschinenbau kann ein Vertriebler seine Kenntnisse einbringen beim Verkauf der Automatisierungstechnik wie beispielsweise Laserschweißanlagen, Druckcontroller und Sonderprüfanlagen.

Gefährliche Tätigkeiten übernehmen Maschinen und Anlagen

Als Vertriebler in der Automatisierungstechnik gibt es die Möglichkeiten, an einem wichtigen Bereich der Industrie und der Produktion mitzuarbeiten. Gerade die gefährlichen und/oder körperlich anstrengenden Arbeiten in der Produktion können von Maschinen oder von Anlagen übernommen werden. Durch die Automatisierung der Technik in der Produktion kann außerdem die Qualität der produzierten Teile verbessert werden. Das Feld ist groß im Bereich Automatisierungstechnik, genauso spannend ist auch der Vertrieb der produzierten Maschinen und Produkte im Bereich Automatisierung. VertrieblerInnen in der Automatisierungstechnik bringen die Maschinen, Anlagen und Produkte zu den Betrieben, die sie für ihre Produktion und Arbeit benötigen.