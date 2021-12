Gold, Silber, Bitcoin und Immobilien werden abstürzen – Kommt der große Crash?

Es ist harter Tobak, den „Rich Dad Poor Dad” Autor Robert Kiyosaki vor wenigen Tagen getwittert hat. Kommt bald der große Crash, der in eine Depression münden wird?

Kiyosaki schrieb am 9. Dezember auf Twitter:

„Crash und Depression kommen. Auch Gold, Silber, Bitcoin und Immobilien werden abstürzen. Bereit, nach dem Absturz mehr Gold, Silber, Bitcoin und Immobilien zu kaufen. Zeit, reicher zu werden, nachdem die gefälschte Inflation zusammengebrochen ist.”

Begonnen hat Robert Kiyosaki seinen Tweet mit klaren Worten: „FED & Biden pushing FAKE INFLATION.“ Auf Deutsch: FED (die US-Notenbank Federal Reserve) und US-Präsident Biden schieben / puschen die falsche Inflation.

Schon seit Monaten sagt Kiyosaki einen großen Crash voraus.

Am 30. Oktober beispielsweise postete der Autor des weltweiten Bucherfolgs „Rich Dad Poor Dad”:

„Biden & Fed RIPPING OFF POOR PEOPLE. US sliding into depression. BIDEEN & FED need inflation to prevent New Depression. Inflation rips off the poor. Inflation makes rich richer. Biden and Fed corrupt. Prepare: Giant crash then new depression. Be smart Buy, gold, silver Bitcoin.“

„Biden & Fed ZERREISsEN ARME LEUTE. Die USA rutschen in eine Depression. BIDEEN & FED brauchen die Inflation, um eine neue Depression zu verhindern. Die Inflation reißt die Armen runter. Inflation macht Reiche reicher. Biden und Fed sind korrupt. Vorbereiten: Großer Crash, dann neue Depression. Sei schlau Kauf Gold, Silber Bitcoin.“

Nun mag es fast erscheinen, als würden sich beide Tweets widersprechen. Und Kiyosaki empfehle erst den Kauf von Gold, Silber und Bitcoin und würde dies im Dezember wieder zurückziehen. Doch letztlich ist die Investition in Edelmetalle wie Gold und Silber auch Inflationsschutz. Der Wert der Edelmetalle wird immer mindestens der Materialwert der Münzen oder der Barren sein. Edelmetalle können deshalb nie ganz wertlos werden und dienen so dem Schutz der Ersparnisse.

Und in den Bitcoin investieren, wenn ein Crash bevorsteht? Natürlich ist dies eine Frage, die Krypto Experten und Kryptowährungen-Kritiker vermutlich völlig gegensätzlich beantworten. Doch das Ende der Fahnenstange ist beim Bitcoin Kurs möglicherweise noch lange nicht erreicht. Und sollte ein großer Crash kommen und neben Edelmetallen, Immobilien auch die Krypto Kurse abstürzen lassen, wird nach einer Depression auch wieder der Zeitpunkt kommen, in dem die Preise wieder steigen werden. Heute in Gold und Silber, und auch in den Bitcoin zu investieren, stellt deshalb vielleicht die beste Investition in die Zukunft dar, die jemand machen kann, vor und nach einem großen Crash.



Robert Kiyosakis Bestseller Rich Dad Poor Dad ist in deutscher Übersetzung erschienen beim FinanzBuch Verlag.