Die Pandemie hat geschafft, was einige Rohstoff-Experten schon seit Jahren prognostiziert haben: Der Goldpreis ist über die Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze gestiegen. Ist Gold als sicherer Hafen in den Zeiten von Corona tatsächlich eine sichere Geldanlage? Oder treiben da nicht vielmehr die Ängste vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch die Anleger und Sparer, die auf Gold als Vermögensschutz setzen?

Ziemlich sicher dürfte sein, dass auf uns eine Welle von Unternehmensinsolvenzen zukommen wird. Noch gilt die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die zu weniger Insolvenzen führt. Doch viele Betriebe hängen in Schieflage, nicht nur wegen Corona, schon auch schon davor.

Fliegt uns die Corona-Krise um die Ohren?

Das heißt, es könnte in den nächsten Monaten wirtschaftlich so richtig knallen, weltweit, aber auch in Deutschland. Wenn die Pleitewelle beginnt, dürften noch mehr Menschen als bisher während der Pandemie ihren Arbeitsplatz verlieren. Aktien von so manchem Unternehmen könnten dann nichts mehr wert sein. Oder kaum mehr etwas, wenn sich ein börsennotiertes Unternehmen gerade mal so durch die Krise gehangelt hat.

Gold als Geldanlage in einer Zeit wie dieser scheint für viele eine wichtige Anlagemöglichkeit zu sein, ein wichtiger Schutz für das eigene Geld. Denn was ist schon wirklich sicher in dieser Zeit, in der uns diese Pandemie früher oder später doch noch so richtig um die Ohren fliegen könnte? Und erst am Ende werden wir all die Folgen sehen können, die aus anderen Ländern Auswirkungen auf uns haben, aus der EU, aber auch die USA, deren Volkswirtschaft möglicherweise auf sehr lange Zeit stark beschädigt aus der Zeit von Corona hervorgehen könnte.

Ob Gold ein sicherer Hafen ist?

Das kann niemand sagen. Doch eines ist nun mal Fakt: Physisches Gold, in Form von Goldbarren und Goldmünzen und auch Goldschmuck, wird niemals seinen reinen Materialwert verlieren können. Bei Goldpapieren sieht das anders aus. Deshalb sollte bei Gold als Vermögenssicherung in der Krise möglichst dem physischen Gold Vorrang gegeben werden. Goldpapiere haben keinen Materialwert, Goldbarren etc. schon.