Girokonto mit Prämie bei Geldeingang auf dem Konto #Consorsbank #Prämiengeschenk

Ab heute gibt es bei der Consorsbank was on top. Das Consorsbank Girokonto gibt es jetzt mit 70 Euro Prämie bei Geldeingang auf dem Konto! Na wenn das keine gute Nachricht zum Monatsanfang ist.

Das Girokonto der Consorsbank mit der Prämie bei Geldeingang auf dem Konto hat dabei gar keine so hohen Hürden. Wie vielleicht jetzt so mancher vermuten mag. Die Prämienbedingungen sind ganz einfach:

Eröffne dein erstes Consorsbank Girokonto.

Nutze Dein neues Girokonto aktiv. Das heißt: In den ersten 6 Monaten nach der Eröffnung gehen auf deinem Consorsbank Girokonto in 3 Monaten jeweils mindestens 700 Euro von einer anderen Bank auf deinem Konto ein.

Danach kannst du dich über 50 Euro Prämie auf deinem Girokonto freuen.

Dein Consorsbank Girokonto mit 70 Euro Prämie bei Geldeingang auf dem Konto kannst du hier eröffnen:

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Dich kostet es nichts und ich kann auch deine Daten nicht einsehen, die du dort eingibst bei der Kontoeröffnung. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von der Bank. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.