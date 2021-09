Gefälschte BaFin-Zertifikate – BaFin warnt vor Betrug

Die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen hat eben eine Warnung rausgeschickt. Die BaFin warnt vor Betrug mit gefälschten BaFin-Zertifikaten. Diese sollen von angeblichen Unternehmen verschickt werden, mit angeblichen Regulierungslizenzen mit dem Logo der BaFin.

BaFin warnt vor gefälschten „BaFin-Zertifikaten“

„Der BaFin sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen angebliche Unternehmen gefälschte Zertifikate im Namen der BaFin verschicken. Unter anderem versendet das Unternehmen Fx Point LTD/Grey Matter Enterprise LTD angebliche Regulierungslizenzen mit BaFin-Logo. Die Aufsicht weist darauf hin, dass dieses Schriftstück eine Fälschung ist

Gleiches gilt für das Zertifikat „Professioneller Teilnehmer am CFD-und Kryptomarket“, welches eine Lizenz zur Ausübung von Maklertätigkeiten vortäuscht. Die gefälschte Lizenz wurde von einer Person mit dem Namen „Paula Cristina Cabral Lameiras“ erteilt und soll von der BaFin – unter Verwendung des Namens der ehemaligen BaFin-Exekutivdirektorin „Elizabeth Rögele“ – ausgestellt worden sein. Dies trifft nicht zu.

Für den Hintergrund: Die BaFin wendet sich nicht an einzelne Personen, um sie im Hinblick auf konkrete Bank-, Finanzdienstleistungs- oder Versicherungsgeschäfte zu beraten. Sie beteiligt sich auch nicht an der Durchführung solcher Geschäfte. Die BaFin ist zudem ausschließlich im öffentlichen Interesse tätig. Die Kernaufgabe der BaFin ist die Aufsicht über die von ihr zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Bank-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsunternehmen.

Die BaFin bittet alle Personen, die mit einem entsprechenden Angebot in Kontakt kommen, dieses abzulehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten.

Die BaFin hatte bereits am 13. Mai 2019, am 3. März 2021 und am 28. April 2021 vor dem angeblichen Unternehmen gewarnt.“

BaFin-Hauptgebäude in Bonn, Sitz der Banken- und Versicherungsaufsicht © BaFin

Quelle Pressemitteilung und Foto: BaFin