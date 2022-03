FXFlat: Vom CFD- und Forex-Broker zum Online-Broker mit dem ganzen Anlageklassen Spektrum

Bekannt wurde FXFlat einst als CFD- und Forex-Broker. Inzwischen ist FXFlat zum Online-Broker mit dem ganzen Anlageklassen Spektrum geworden. So gehören inzwischen nicht nur der CFD Handel und das Forex Trading zum Anlageportfolio. Auch Aktien, Anleihen, Futures und ETFs können mittlerweile bei dem Online-Broker gehandelt werden. FXFlat bietet den Handel an mehr als 135 Börsen weltweit an.

FXFlat unterliegt inzwischen seit über 20 Jahren den deutschen Aufsichtsbehörden, der BaFin. Da gerade im Bereich des Handels mit CFDs und dem Forex Trading immer noch nicht jeder Anbieter reguliert ist, spielt dies für Anleger und Investoren eine große Rolle. Schließlich gibt es den Kunden mehr Sicherheit, wenn sie wissen, dass ein CFD-Broker der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen unterliegt.

Einen Kundenaccount bei FXFlat kannst du hier eröffnen. *

Handeln mit MetaTrader LIVE Konto

MetaTrader gehört zu den beliebtesten Handelsplattformen, wenn es um den Handel mit CFDs und mit Forex geht. Bei FXFlat ist das Handeln mit MetaTrader 4 und MetaTRader 5 möglich. Beide Handelsplattformen sind benutzerfreundlich. Eine Kontoeröffnung ist bei FXFlat ab einer Einzahlung von 200 Euro möglich. Für Privatanleger bietet der Online-Broker den Handel von Forex SPOT mit einem Hebelfaktor bis 1:200 an. Die Gebühren für Forex-CFDs liegen ab 0,8 Pips im EUR/USD, der Handel mit Dax CFD ab 0,9 Punkt Spread und Dow Jones CFD ab 1 Punkt Spread. (Stand 28. Februar 2022)

Kundenservice und Demo-Account natürlich inklusive

Der Online-Broker FXFlat bietet 5 Tage in der Woche rund um die Uhr Support für die eigenen Kunden an.

FXFlat bietet außerdem einen Demo-Account an, mit dem neue Kunden den Handel mit CFDs, mit Forex und den Kauf von Aktien und Co. testen können. Das FXFlat Demokonto kann 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich getestet werden.

* Dies ist ein so genannter Affiliate-Link. Ich kann die Daten nicht einsehen, die du bei diesem Online-Broker angibst. Doch ich erhalte dadurch eine kleine Provision von diesem Anbieter. Diese hilft mir dabei, die Arbeit an diesem unabhängigen Finanzblog auch in Zukunft weiterführen zu können.