Firmenadresse mieten – Statt eigenem Büro eine erfolgreiche virtuelle Businessadresse haben

Die Mieten in Großstädten und Ballungsräumen sind hoch. Dies gilt nicht nur für Mietwohnungen und Häuser, sondern auch für Büroimmobilien. Wer in München oder in einer anderen Metropole ein bezahlbares Büro sucht, der muss entsprechend hohe Quadratmeter-Preise bezahlen. Doch eine solche Geschäftsadresse macht eben doch mehr her als ein Büro in einer Kleinstadt oder einem Dorf, das niemand auf der Landkarte finden kann. Deshalb nutzen immer mehr Unternehmen die Möglichkeit, eine Firmenadresse zu mieten. Statt einem eigenen Büro wird dabei auf eine virtuelle Businessadresse gesetzt.

Mit einem solchen virtuellen Büro können Sie eine Firmenadresse haben, die sich sehen lassen. Und dies, ohne dafür teure Miete bezahlen zu müssen. Die virtuelle Firmenadresse, wenn sie in einer Stadt wie München und dort in einer entsprechend guten Gegend angesiedelt ist, kann viel hermachen. Und es gibt nicht wenige Geschäftspartner, die auf die Adresse eines Selbstständigen oder eines kleinen Unternehmens achten.

Firmenadresse mieten in München oder Berlin

Wenn jemand eine Firmenadresse mieten möchte, ist es wichtig, sich nach seriösen Partnern umzusehen. Sie sollten die Konditionen für eine solche virtuelle Businessadresse genau durchlesen, bevor Sie das Angebot annehmen und eine solche Online Geschäftsadresse buchen.

Denn gerade, wenn das Firmenadresse mieten in München oder Berlin geplant ist, kann es auch Anbieter, die vielleicht mehr darauf aus sind, Geld zu verdienen, anstatt tatsächlich eine virtuelle Geschäftsadresse mit den jeweils gewünschten Dienstleistungen einer solchen Adresse anzubieten.

Virtuelle Geschäftsadresse zum Schutz der eigenen Privatsphäre

Nicht nur für Unternehmen ist es wichtig, eine Businessadresse in einer Großstadt zu haben, und dann am besten noch in einer guten Lage. Wir leben in einer Zeit, in der es mehr denn je wichtig ist, die eigene Privatsphäre zu schützen, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht. Zu schnell gibt es Postings auf Instagram, Facebook und Co., davon, wo und wie ein Promi wohnt, wenn jemand an die Privatadresse kommt. Wenn Musiker, Künstler und Freiberufler indes immer ihre virtuelle Firmenadresse angeben auf ihren Websites etc., dann kann ihre Privatadresse auch privat bleiben.