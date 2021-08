Die Pandemie hat bei vielen von uns so einiges durcheinander geworfen, auch im beruflichen Leben. So mancher mag sich deshalb umorientieren und beruflich neu orientieren. Was gerade in den Berufen und Jobbereichen, in denen die Perspektive nach wie vor sehr ungewiss ist, nur allzu verständlich ist.

Es ist längst möglich, nebenberuflich Fort- und Weiterbildungen zu besuchen und auch einen Abschluss zu machen. Auch der Erwerb eines BWL-Abschlusses neben dem Beruf könnte ein interessanter Weg sein, wenn entweder die Karriere befeuert werden soll oder es komplett in eine neue Richtung gehen soll.

BWL-Abschluss neben dem Beruf: Eine mögliche Tür in Richtung Karriere

Betriebswirtschaftler haben in vielen beruflichen Bereichen Job- und Aufstiegschancen. Aus diesem Grund ist der Erwerb eines BWL-Abschlusses neben dem Beruf durchaus eine gute Möglichkeit, weiterzukommen.

Nun muss es nicht gleich der Master sein, den man macht, wenn das BWL Studium nebenberuflich angegangen wird. Doch ein Bachelor berufsbegleitend in diesem Studiengang kann dir eine neue Tür in Richtung Karriere öffnen oder dich zu einer positiven beruflichen Veränderung führen.

Zeit und Studium einplanen!

Wichtig ist es, wenn Du einen berufsbegleitenden Bachelor in BWL machst, dass du die Zeit und das Studium einplanst und gründlich planst. Nebenberuflich zu studieren ist anders, als ein Vollzeitstudium und bringt auch ganz andere Erfordernisse und Herausforderungen mit sich.

Auch die Finanzierung eines solchen Studiums will natürlich überlegt sein. Am besten informierst du dich rechtzeitig darüber, welche Fördermöglichkeiten es für einen nebenberuflichen BWL Bachelor gibt und wie die Bedingungen für eine solche Förderung sind.

Nebenberuflich studieren und trotzdem vernetzen!

Für dein nebenberufliches BWL Studium hast du trotz „Ferne“ zur Uni die Möglichkeit, dich mit anderen Studentinnen und Studenten zu vernetzen. Dafür gibt es mehrere Plattformen, in der jeweiligen Uni, aber auch im Internet. Dies bietet dir die Chance, neben dem Bachelor Studium neue Kontakte zu finden. Ganz alleine zu studieren macht nämlich keinen Spaß, wie ich aus meiner Fernstudienzeit selbst nur zu gut weiß.