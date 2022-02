Die Konkurrenz unter den Suchmaschinen – Gibt es eine Alternative zu Google?

Google ist nach wie vor die Nummer 1 unter den Suchmaschinen. Die Suchmaschine hat sich vor vielen Jahren klar an die oberste Stelle geschoben, nachdem es früher andere Anbieter waren, die in der 1. Reihe standen. Doch gibt es wirklich nur Google, oder ist da nicht sogar richtig Bewegung auf dem Suchmarkt?

Welche Suchmaschinen spielen in der 1. Liga?

Google ist immer noch ganz vorne, wenn es um die Auflistung der am meisten frequentierten Suchmaschinen geht. Weit mehr als 80 Prozent hat die Alphabet-Suchmaschine Marktanteil, wenn es um die Suche im Internet geht. Bei der letzten Erhebung, die im Januar 2022 stattfand, war Google mit 80 % bei den Desktop Suchen und bei gut 87 % bei der mobilen Suche weiter klar die Nummer 1.

An der 2. Stelle der am meisten genutzten Suchmaschinen steht inzwischen Baidu. Mobil wird Baidu inzwischen von mehr als 9 % der Nutzer, die Suchmaschinen verwenden, genutzt. Bei der Suche via Desktop ist der Anteil zwar kleiner. Doch Baidu hat sich innerhalb eines Jahres deutlich nach oben geschoben in der Liste der weltweit am meisten frequentierten Anbieter.

Welche Alternativen zu Google gibt es?

Die eben bereits genannte Suchmaschine Baidu ist zwar noch weit entfernt von dem Anteil auf dem Suchmarkt, den die Nummer 1 von Alphabet innehat. Doch wer einst erlebt hat, dass auch Google sich erst hocharbeiten musste, der kann bei einem vielleicht eines Tages endlich regulierten Markt auch hoffen, dass auch noch andere Anbieter für Suchanfragen irgendwann ganz oben mitspielen.

Zu den möglichen Google Alternativen gehört auch Yandex. Diese Suchmaschine ist bislang in Deutschland nur wenigen bekannt. Yandex ist ein russischer-niederländischer Anbieter, der sich bereits jetzt Jahren aufmacht, den Suchmarkt auch in Deutschland zu erobern. Bislang ist dies noch nicht gelungen, die Konkurrenz durch Google, aber auch durch Baidu, Bing und Yahoo! ist noch zu stark.

Mit Ecosia.org suchen und Bäume pflanzen!

Eine spannende Google Suchmaschinen Alternative ist auf jeden Fall Ecosia.org. Die Suchmaschine ist nach wie vor leider viel zu unbekannt. Der Anbieter hat sich aber zum Ziel gesetzt, unsere Welt besser zu machen. Die Gewinne, die über Suchanfragen bei Ecosia landen, werden nicht nur in die eigenen Taschen gesteckt. Stattdessen werden Bäume gepflanzt und grüne Investitionen getätigt. (Siehe dazu auch den letzten Finanzbericht von Ecosia.org)

Damit ist Ecosia.org durchaus eine wichtige Alternative zu Google. Weil mit den Suchanfragen, die du über diese Suchmaschine tätigst, etwas bewirkt und verändert wird. Schließlich haben wir es selbst in der Hand, welchen Anbieter auf dem Suchmarkt wir nutzen und wie wichtig es uns ist, was dieser mit dem verdienten Geld – und mit unseren Daten! – macht.