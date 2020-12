Die Entwicklung der Sparzinsen 2021 – Bauzinsen bleiben auch im kommenden Jahr niedrig

Nichts wünschen sich die deutschen Sparer mehr, als endlich wieder richtig Zinsen auf ihre Ersparnisse zu bekommen. Doch auch im kommenden Jahr wird diese Hoffnung enttäuscht werden. Die Entwicklung der Sparzinsen 2021 sieht weiter düster aus. Ein Anstieg der Zinsen ist auf mittlere Sicht nicht zu erwarten.

EZB weitet Notfallprogramm aus

Durch den Beschluss der Europäischen Zentralbank (EZB), ihr Notfallprogramm auf 1,85 Billionen Euro auszuweiten, wird die Rückkehr zu den einst hohen Sparzinsen auf viele Jahre unwahrscheinlich. Dazu kommt der Leitzins, der immer noch bei 0,00 % ist – und der nach wie vor sogar zu einem negativen Leitzins werden können.

Für Sparer bedeutet dies natürlich nichts Gutes. Sie müssen sich, um tatsächlich noch eine Rendite für ihre Ersparnisse zu schaffen, auf Geldanlagen setzen, die mit einem gewissen Risiko versehen sind.

Auf eine Aufteilung der Ersparnisse setzen!

Natürlich ist es wenig empfehlenswert, seine ganzen Tagesgeldkonten, Festgeldkonten etc. zu kündigen und komplett auf andere Anlagearten zu setzen. Eine Aufteilung der Ersparnisse auf mehrere Anlagearten könnte jedoch sehr viel Sinn machen.

Aber: Du solltest nur auf Anlagearten setzen, über die du dich auch ausreichend informiert hast. Einfach nur Geld irgendwo anzulegen, weil es sich gut anhört von der Höhe der Zinsen kann nach hinten losgehen. Ein informierter Sparer ist ein guter Sparer, fasst es vielleicht am ehesten zusammen. Hier sind übrigens auch Sparerinnen mit einbezogen.

Je mehr du dich mit deinen Ersparnissen und ihren Möglichkeiten befasst, umso mehr kannst du auch für dein Geld und deinen Notgroschen tun.

Bauzinsen bleiben auch 2021 niedrig

Die Bauzinsen hingegen sind weiter hervorragend, wie auch Dr. Klein heute in einer Pressemitteilung schreibt. „Der Bestzins für eine zehnjährige Zinsbindung fällt im Vergleich zum Vormonat minimal von 0,41 auf 0,40 Prozent. Auch der Bestzins für 15-jährige Darlehen sinkt leicht auf aktuell 0,65 Prozent. Die Konditionen für eine 20-jährige Zinsbindung erreichten im November mit 0,79 Prozent einen historischen Tiefstand und sind seither wieder etwas gestiegen. Der 20-jährige Bestzins liegt nun bei 0,87 Prozent.“ heißt es dort.

Der Finanzdienstleister geht außerdem davon aus, dass sich die Zinsen für Baufinanzierungen „im gesamten Jahr 2021 nicht nennenswert nach oben bewegen“ werden.

Was die SparerInnen hart trifft, freut die Menschen, die auch im kommenden Jahr bauen oder ein Haus oder eine Eigentumswohnung kaufen möchten, umso mehr. Das bedeutet zugleich, dass der deutsche Immobilienmarkt wohl weiter aufgeheizt bleiben wird. Vor allem in den Ballungsräumen dürfte dies sehr zu spüren sein. Ob irgendwann doch noch die Immobilienblase platzt in Deutschland? Die nächsten Jahre werden es zeigen müssen.