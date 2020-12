Die aktuelle Entwicklung am deutschen Aktienmarkt #Einschätzung #CMCMarkets

Der Chef-Marktanalyst von CMC Markets, Jochen Stanzl, hat heute Morgen eine Einschätzung zur aktuellen Entwicklung am deutschen Aktienmarkt vorgenommen.

„DAX wagt nächsten Ausbruchsversuch – Hoher Optimismus bereitet etwas Sorge

Und erneut gelingt dem Deutschen Aktienindex zum Handelsstart der Sprung über das am 9. November erreichte „Impfstoff-Hoch“ von knapp 13.300 Punkten, seitdem allerdings unter dem Strich nicht mehr viel an der Frankfurter Börse passiert ist. Dennoch steht dank der ersten starken Tage ein Plus von 15 Prozent für den November zu Buche und der Markt versucht am ersten Handelstag des Dezembers an diesen Erfolg anzuknüpfen. Impfstoff-Hoffnungen, starke Wirtschaftsdaten aus China und die Hoffnung darauf, dass die zweite Infektionswelle in Deutschland mit dem Lockdown light gebrochen werden konnte, nähren die Hoffnung auf eine Jahresendrally an den Börsen.

Zyklisch wie saisonal beginnt jetzt eine gute Zeit für den Aktienkauf. Und technisch sieht es im DAX über 13.261 Punkten konstruktiv aus. Jetzt müssen die Käufer allerdings zeigen, dass sie nicht nur bei Rücksetzern, sondern auch in steigende Kurse hinein bereit sind zu kaufen. Über 13.462 Punkten hat der DAX dann aus technischer Sicht die Chance auf eine Rally-Ausdehnung auf über 14.400 Punkte, neue Rekorde inklusive.

Die Privatanleger sind aktuell mehrheitlich optimistisch gestimmt, was den Aktienmarkt angeht. Zwar gibt es auch einige Bären, aber in der positiven Grundstimmung liegt auch eine Schwäche für den Markt. Aus antizyklischer Sicht markierten hohe Optimismus-Werte in der Vergangenheit zuweilen obere Wendepunkte. Saisonal betrachtet könnte der DAX zwar noch eine moderat festere Handelswoche erleben, bevor er kommende Woche dann erst einmal korrigiert. Ab Mitte Dezember aber stünden auch aus saisonaler Sicht die Ampeln für eine mögliche Jahresendrally auf Grün.

Die Rally breitet sich derzeit auf immer mehr Sektoren aus. Das ist ein Hinweis dafür, dass sich die Marktverhältnisse wieder normalisieren. Und auch an der Wall Street wird die Rally nicht mehr nur noch von wenigen Technologieaktien getragen. Der Markt steht auf mehr Beinen und damit ist der Anstieg stabiler.“

Quelle: CMC Markets