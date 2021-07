Deutsche Unternehmen wollen Einführung des digitalen Euro

Die EZB hat schon seit Längerem über die Einführung des digitalen Euro fabuliert. Heute sollen die Pläne dafür vorgestellt werden. Im Vorfeld dazu hat Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom eine repräsentative Umfrage in der deutschen Wirtschaft durchgeführt.

Die Fragestellungen zum digitalen Euro lauteten: „Sollte die Politik bzw. die Europäische Zentralbank Ihrer Meinung nach einen digitalen Euro emittieren?“, „Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für einen digitalen Euro?“ und „Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht gegen einen digitalen Euro?“

Drei Viertel (78 Prozent) aller Unternehmen ab 50 Beschäftigten wollen laut Umfrage, dass die EZB einen digitalen Euro einführt. Nur jedes Fünfte Unternehmen hält nichts von diesen Plänen.

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder über die Einführung des digitalen Euro: „Andere Nationen sind bei digitalem Zentralbankgeld schon weiter und haben bereits Pilotprojekte gestartet. Wir müssen unser Tempo erhöhen, um diesen Vorsprung aufzuholen“. Rohleder weiter: „Europa sollte bei digitalem Zentralbankgeld eine weltweit führende Rolle anstreben. Der digitale Euro ist ein ganz zentrales Element einer digital souveränen EU.“

Befragt wurden von Bitkom Research insgesamt 652 Verantwortliche für digitale Technologien bzw. Blockchain in Unternehmen ab 50 Mitarbeitern in Deutschland. Die Befragungen fanden telefonisch statt. An der Befragung über die Einführung des digitalen Euro nahmen auch 101 Banken und Finanzdienstleister teil.

Weitere Ergebnisse der Umfrage laut Bitkom-Pressemitteilung:

„Für einen digitalen Euro spricht aus Sicht der Unternehmen vor allem, dass sonst andere staatliche oder private Digitalwährungen zum Einsatz kommen, die europäische Werte untergraben könnten (78 Prozent). Zwei Drittel (69 Prozent) plädieren für den digitalen Euro, damit auf dem künftigen Kapitalmarkt mit tokenisierten Wertpapieren nahtlose Zahlungs- und Abwicklungsprozesse möglich werden. Und ähnlich viele (64 Prozent) sehen einen Vorteil darin, dass auch bei abnehmender Bedeutung von Bargeld im digitalen Zeitalter den Bürgern der direkte Zugang zur Zentralbank erhalten bleibt. 6 von 10 (60 Prozent) erwarten, dass ein digitaler Euro es der EZB in Krisenzeiten ermöglicht, neue geldpolitische Instrumente wie etwa Negativzinsen effektiver umzusetzen. Und 4 von 10 (40 Prozent) sehen den Bedarf für einen digitalen, programmierbaren Euro in der Industrie, um Zahlungsprozesse zu automatisieren. Damit könnten sich zum Beispiel Machine-to-Machine-Zahlungen im Internet of Things umsetzen lassen. Nur 11 Prozent sind der Meinung, ein digitaler Euro habe überhaupt keine Vorteile.

Allerdings gibt es auch Sorgen rund um die Einführung eines digitalen Euros. So sehen zwei Drittel (65 Prozent) Datenschutzrisiken, wenn die Zentralbank tiefere Einblicke in die Zahlungsprozesse erhält. Rund jedes zweite Unternehmen (49 Prozent) sieht die Finanzstabilität gefährdet, weil durch den digitalen Euro der Einfluss der Banken in Krisenzeiten sinkt. Nur jedes zehnte Unternehmen (10 Prozent) sieht schlicht keinen Bedarf für einen digitalen Euro, 8 Prozent meinen, die Wirtschaft solle selbst Lösungen für den Zahlungsverkehr der Zukunft entwickeln. Lediglich 13 Prozent geben an, es spreche nichts gegen einen digitalen Euro.“

Deutsche Unternehmen wollen Einführung eines digitalen Euro © Bitkom Research

Quelle Pressemitteilung und Grafik: Bitkom