coindex Sparpläne für Kryptos schon ab 1 Euro monatlich #Bitcoin #Kryptowährungen

Bei der Anlage in Kryptowährungen spielt die Regulierung eine wichtige Rolle. coindex ist eine in Deutschland regulierte Plattform, die Sparpläne für Kryptos anbietet. Der Sparplan ist nach eigenen Angaben des Anbieters schon ab 1 Euro monatlich möglich. Durch den Einzug des Sparplan-Betrags via SEPA-Lastschrift können Sparer vom Durchschnittskosteneffekt profitieren.

Die individuelle Anlage ist bei coindex möglich in bis zu acht Kryptowerte. Der Anmeldeprozess soll recht einfach sein. Die Verwaltung ist kostenlos, so coindex selbst.

coindex ist die erste deutsche Plattform für indexbasiertes Investment und Sparpläne in Kryptowerte wie den Bitcoin. Anstatt mit Kryptowährungen zu handeln und immer aktiv sein zu müssen, richtet sich die Plattform an passive Anleger. Die klassische Kapitalmarktanlage und deren Erfolgsrezepte werden dadurch auf den Kryptomarkt angewendet.

Anstatt sein Geld in Aktien- und Fonds-Sparpläne zu investieren und so Erträge zu erzielen, bietet coindex die Möglichkeit an, einen Sparplan auf Kryptos abzuschließen.

Durch diese Möglichkeit, Sparpläne mit wenig Geld auf Kryptowährungen zu führen, bietet coindex etwas, was sich gerade Einsteiger in den Krypto Handel wünschen. Sie müssen sich selbst nicht ständig mit den Kursentwicklungen von Bitcoin und Co. befassen, können so aber trotzdem von den Wachstumsschancen bei Kryptos profitieren.

