Baufinanzierung: Immer höhere Darlehenssummen erforderlich – Sind die Kredite noch finanzierbar?

Wie der Dr. Klein Trendindikator Baufinanzierung (DTB) August 2021 zeigt, sind in der Baufinanzierung immer höhere Darlehenssummen erforderlich. 312.000 Euro benötigen

Kreditnehmer durchschnittlich als Baufinanzierung für für ihren Immobilienkauf. Im August 2020 lag die Kreditsumme bei rund 22.000 Euro weniger.

Die hohen Summen für die Baufinanzierung kommen aufgrund der steigenden Immobilienpreise zustande. Je höher die Preise für Immobilien sind, umso mehr Finanzierungsbedarf besteht. Es ist zu vermuten, dass angesichts der steigenden Häuser- und Wohnungspreise die Kreditsummen für Immobilienkredite weiter steigen werden.

Wie Michael Neumann, der Vorstandsvorsitzender der Dr. Klein Privatkunden AG, anhand des Dr. Klein Trendindikators Baufinanzierung (DTB) berichtet, steigen nicht nur die Kreditsummen für Immobilienfinanzierungen. Auch die Dauer der Zinsbindung steigt an.

Im August lag die Zinsbindung für neue Baufinanzierungen bei durchschnittlich 13,32 Jahre. Noch im Juli waren es zwei Monate weniger.

In der Dr. Klein Pressemitteilung zum Trendindikator Baufinanzierung (DTB) August 2021 heißt es dazu:

„Gegen einen Zinsaufschlag erkaufen sie sich eine lange Zinsgarantie und umgehen so das Zinsänderungsrisiko. Verpflichtet sind Kreditnehmer aber grundsätzlich nicht, die Zinsbindung auszuschöpfen. Denn nach zehn Jahren können sie von ihrem gesetzlichen Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und den Kredit bereits vor Ablauf der Zinsfestschreibung kündigen. Praktisch für all jene, die ihre Finanzierung in Zeiten höherer Zinsen abgeschlossen haben.“

Dafür sinkt der Anteil an Forward-Darlehen. Mit den Baufinanzierung Forward-Darlehen ist es möglich, sich bereits heute die sehr niedrigen Zinsen für einen späteren Finanzierungsbedarf zu sichern. Aber: Angesichts dessen, dass für die nahe Zukunft nicht von stark steigenden Zinsen für Immobilienkredite ausgegangen werden kann, ist die Nachfrage nach solchen vorab abgeschlossenen Baufinanzierungen rückläufig. Im August lag der Anteil auf nur noch 5,25 Prozent. Im Juli hatte dieser noch bei 6,11 Prozent gelegen.

Der Dr. Klein Trendindikator Baufinanzierung (DTB) August 2021: Höhere Kreditsummen bei der Baufinanzierung wegen weiter steigender Immobilienpreise

