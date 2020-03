Banking Circle erhält Banklizenz in Luxemburg und Zulassung durch BaFin

Der Finanzdienstleister Banking Circle hat seine Banklizenz erhalten. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat dem Unternehmen die Lizenz erteilt. Darüber hinaus hat die BaFin die Zulassung erteilt. Dadurch kann Banking Circle die volle Geschäftstätigkeit in Deutschland aufnehmen und auch DE-IBANs anbieten.

Länderübergreifende Finanztransaktionen schnell und kostengünstig

Banking Circle ist ein Anbieter von Bankinfrastruktur und Zahlungsinfrastruktur für weltweit agierende Unternehmen. Die Unternehmen sind dadurch in der Lage, länderübergreifende Finanztransaktionen schnell und kostengünstig zu tätigen. Außerdem wird ein einfachere Zugang zu Finanzmitteln ermöglicht.

Der Finanzdienstleister Banking Circle S.A. ist durch die Lizenz in Luxemburg ein voll lizenzierte Bank ohne Legacy-Systeme. Dadurch ist es möglich, so die eigenen Angaben von Banking Circle, eine Finanzinfrastruktur bereit zu stellen mit niedrigen Kosten und mit erstklassiger Compliance und Sicherheit.

Zugang zu Echtzeit-Zahlungen für Unternehmen

„Banking Circle bietet damit eine Finanzinfrastruktur für den Zahlungsverkehr und das Bankwesen, die Unternehmen Zugang zu Echtzeit-Zahlungen ermöglicht – unabhängig von Landesgrenzen und Größe.“ heißt es in der Pressemitteilung des Finanzdienstleisters zum Erhalt der Banklizenz in Luxemburg und zur Zulassung durch die BaFin. Ein durchaus zukunftsträchtiger Bereich, den sich der Finanzdienstleister aus Luxemburg ausgesucht hat. Werden Echtzeit-Zahlungen in den kommenden Jahren, so meine Ansicht, doch immer mehr an Bedeutung gewinnen in der Finanzwelt.

Banking Circle Hauptsitz am führenden Finanzplatz in Europa

Der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna bei der Eröffnung des Hauptsitz von Banking Circle: „Angesichts der Rolle Luxemburgs als ein führender Finanzplatz in Europa und als Drehscheibe für Zahlungsdienstleistungen war es absolut sinnvoll, dass Banking Circle Luxemburg als Hauptsitz gewählt hat. Mit einer luxemburgischen Banklizenz können Unternehmen wie Banking Circle europaweit tätig sein und somit ihren Kunden zusätzliches Vertrauen in Bezug auf Sicherheit und strenge Compliance geben.“

Banking Circle wurde Ende 2015 gegründet und hat den eigenen Angaben nach eine neue Kategorie von Finanzdienstleistungen geschaffen: Eine Infrastruktur für den länderübergreifenden Zahlungsverkehr und das Bankwesen.

Banking Circle: Bankkonten auf weltweiter Ebene



Der CEO und Mitbegründer von Banking Circle, Anders la Cour, sagte zum Erhalt der Banklizenz in Luxemburg und der Eröffnung des Hauptsitzes: „Dank unserer Banklizenz können wir nun Bankkonten auf weltweiter Ebene bereitstellen und damit unsere Angebote erweitern.“ Anders la Cour weiter: „So ermöglichen wir es PSPs (Payment Service Provider) und Acquirern, ihren Kunden Bankdienstleistungen anzubieten, ohne dass sie in ihre eigene Infrastruktur investieren müssen. Zudem bieten wir auch Banken die Möglichkeit, unsere Infrastruktur zu nutzen, um ihre Dienstleistungen für Geschäftskunden zu erweitern – ohne hohe Investitionen und regulatorische Auflagen.“